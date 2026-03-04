DIRIGENTAS VECINALES VISITAN CENTRAL TRES PUENTES DE EDELMAG

​En el contexto de las actividades conmemorativas del mes de la Mujer, un grupo de más de diez dirigentas vecinales, representantes de diferentes agrupaciones de distintos sectores de Punta Arenas, realizó una visita a la Central Tres Puentes de la Empresa Eléctrica de Magallanes.



La actividad tuvo como objetivo acercar a las líderes comunitarias al funcionamiento del sistema de generación, transmisión y distribución eléctrica de la región, permitiéndoles conocer en terreno los procesos técnicos y estándares de seguridad que tiene la compañía.



La visita, que estuvo guiada por Karen Gallardo, Analista de Planificación y Control de Generación de EDELMAG, comenzó con una charla de seguridad y explicativa de las labores que cumple la empresa en la región, para, posteriormente, iniciar un trayecto por las instalaciones de la central eléctrica.



“Hicimos un recorrido entre turbinas, motores, el patio eléctrico, las líneas de transmisión y la central de operadores. Estamos muy contentos que la comunidad se acerque mucho más a nosotros y sobre todo que las mujeres se puedan integrar a sectores que, históricamente, han estado masculinizados” comentó Karen Gallardo.



La instancia, fue valorada por Sandra Pérez, representante de la Junta de Vecinos “Mateo de Toro y Zambrano”, quien destacó que “fue una visita muy entretenida e interesante. Estoy muy agradecida de estar acá y de conocer un espacio tan poco conocido. Me gustó mucho y aprendí muchas cosas. Contenta por el recorrido y por la invitación”.



En la misma línea, Guadalupe Ulloa, Presidenta de la JJVV “Manuel Bulnes”, expresó que “me pareció una excelente visita. Todo me gustó y lo encontré excelente. En el recorrido nos explicaron cómo funcionan las turbinas y todos los elementos. Muy agradecida con los trabajadores de EDELMAG”.



Esta iniciativa permitió fortalecer la relación entre la sociedad civil y EDELMAG, reafirmando el compromiso de la eléctrica con la comunidad magallánica y con la presencia femenina en una industria donde cada vez la presencia femenina cobra más relevancia.

