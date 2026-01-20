SERVICIO DE SALUD MAGALLANES INTENSIFICA OPERATIVOS TERRITORIALES PARA PESQUISA DE CÁNCER DE MAMA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Mario Abad, encargado de la Unidad de Apoyo Clínico y Diagnóstico del Servicio de Salud Magallanes (SSM), junto a Patricia Cárdenas, matrona y referente de Salud Sexual y Reproductiva del mismo servicio, informaron a la ciudadanía sobre el trabajo en terreno que se está desarrollando para fortalecer la pesquisa precoz del cáncer de mama en la región.

Durante la conversación se detalló el calendario de funcionamiento del mamógrafo móvil, el cual durante la semana del 19 de enero estará operando en las dependencias del CESFAM Thomas Fenton. Posteriormente, en la semana del 26 de enero, la unidad prestará atención en la ciudad de Porvenir. En el mes de febrero, la atención se realizará conforme a la agenda de los establecimientos de Atención Primaria de Salud (APS), mientras que en marzo se brindará cobertura a las postas de salud rural de Villa Tehuelche, Punta Delgada y Primavera.

Desde el Servicio de Salud Magallanes se recordó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres tanto a nivel nacional como regional. Si bien en los establecimientos de Atención Primaria y a nivel comunitario se promueve la educación en el examen físico mamario y la consulta oportuna ante cualquier alteración, la mamografía continúa siendo el estándar de oro para la detección precoz de esta enfermedad, constituyendo además una garantía GES para el tamizaje, estudio y seguimiento. Este examen permite mejorar significativamente el pronóstico mediante diagnósticos tempranos e intervenciones oportunas.

En ese contexto, se destacó la importancia del mamógrafo móvil como una herramienta clave para acercar el diagnóstico precoz y oportuno a las mujeres de la región de Magallanes. Los criterios de acceso consideran a mujeres desde los 40 años, con especial énfasis en el grupo de 50 a 69 años debido a su mayor riesgo, además de mujeres de otras edades que presenten factores de riesgo identificados por médico o matrona, quienes requieran iniciar terapia de reemplazo hormonal y que se encuentren en control en algún establecimiento de Atención Primaria de Salud, siendo beneficiarias de FONASA.



