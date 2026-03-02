Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

CADEM: APROBACIÓN DE BORIC SUBE A 37% Y 57% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

Además un 56% considera que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar visas a tres funcionarios chilenos fue exagerada, mientras que 33% cree que la respuesta fue proporcional al riesgo atribuido a impulsar la iniciativa.

borickast

Una nueva Encuesta Plaza Pública Cadem se dio a conocer este domingo. En ella, un 37% aprueba la gestión del presidente Gabriel Boric y un 57% cree que a Chile “le irá bien” con el gobierno de José Antonio Kast.

La medición corresponde a la cuarta semana de febrero. En relación a la entrega anterior, la aprobación del Gobierno de Boric subió dos puntos porcentuales, llegando al 37%. La desaprobación, por su parte, bajó 4 puntos y se situó en 56%.

También, en comparación a la semana pasada, quienes creen que a Chile le irá bien con José Antonio Kast llegó al 57% (+3pts) mientras que un 65% está optimista con respecto al futuro del país.

Cable submarino

En el tema que ha estado en la palestra durante la última semana, un 56% piensa que la decisión de Estados Unidos de revocar visas a funcionarios del Gobierno chileno por el cable submarino de China fue exagerada.

Por su parte, un 33% dijo que la medida se justifica, considerando “el riesgo de seguir adelante con el proyecto”.

Hablando de la ejecución del proyecto como tal, un 24% estima que la iniciativa de China Mobile debería postergarse, 17% que debería cancelarse y 46% que hay que avanzar.

En cuanto a líderes internacionales, el mejor evaluado es Mark Carney, primer ministro de Canadá, con 62%, superando levemente a Nayib Bukele (El Salvador) que cae 16 puntos y se sitúa en 61%. Xi Jinping, presidente de la República Popular China alcanza un 40% y Donald Trump de EEUU, un 37%.

Fuente: biobiochile.cl 



PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: “ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO”

CADEM: APROBACIÓN DE BORIC SUBE A 37% Y 57% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

Además un 56% considera que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar visas a tres funcionarios chilenos fue exagerada, mientras que 33% cree que la respuesta fue proporcional al riesgo atribuido a impulsar la iniciativa.

Además un 56% considera que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar visas a tres funcionarios chilenos fue exagerada, mientras que 33% cree que la respuesta fue proporcional al riesgo atribuido a impulsar la iniciativa.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026 YA ESTÁ EN MARCHA EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MÁS DE CIEN PERSONAS RECORRIERON EL MUSEO NAVAL Y MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

ESTUDIANTES DE LA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA ESCOLAR PREPARAN SU VIAJE AL CONTINENTE BLANCO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

TRANSPARENCIA

BANDA “LOS MACHOS DE LA CUMBIA” DEBUTA ESTE SÁBADO EN EL DREAMS