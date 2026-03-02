CADEM: APROBACIÓN DE BORIC SUBE A 37% Y 57% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

Una nueva Encuesta Plaza Pública Cadem se dio a conocer este domingo. En ella, un 37% aprueba la gestión del presidente Gabriel Boric y un 57% cree que a Chile “le irá bien” con el gobierno de José Antonio Kast.

La medición corresponde a la cuarta semana de febrero. En relación a la entrega anterior, la aprobación del Gobierno de Boric subió dos puntos porcentuales, llegando al 37%. La desaprobación, por su parte, bajó 4 puntos y se situó en 56%.

También, en comparación a la semana pasada, quienes creen que a Chile le irá bien con José Antonio Kast llegó al 57% (+3pts) mientras que un 65% está optimista con respecto al futuro del país.

Cable submarino

En el tema que ha estado en la palestra durante la última semana, un 56% piensa que la decisión de Estados Unidos de revocar visas a funcionarios del Gobierno chileno por el cable submarino de China fue exagerada.

Por su parte, un 33% dijo que la medida se justifica, considerando “el riesgo de seguir adelante con el proyecto”.

Hablando de la ejecución del proyecto como tal, un 24% estima que la iniciativa de China Mobile debería postergarse, 17% que debería cancelarse y 46% que hay que avanzar.

En cuanto a líderes internacionales, el mejor evaluado es Mark Carney, primer ministro de Canadá, con 62%, superando levemente a Nayib Bukele (El Salvador) que cae 16 puntos y se sitúa en 61%. Xi Jinping, presidente de la República Popular China alcanza un 40% y Donald Trump de EEUU, un 37%.

Fuente: biobiochile.cl



