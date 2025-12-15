Punta Arenas,
15 de diciembre de 2025

KAST Y BORIC DAN INICIO A LA TRANSICIÓN: ACTUAL MANDATARIO PIDE CONTINUIDAD A POLÍTICAS DE ESTADO

​Ambos se reunieron en La Moneda. Para el republicano fue “muy positivo” y dijo que que su gobierno de emergencia necesitará la unidad nacional en temas prioritarios. “Hay temas que nos afectan transversalmente, en seguridad, salud, educación y vivienda, que requieren políticas de Estado”, dijo.

borickast

El Presidente Gabriel Boric pidió este lunes a quien será su sucesor, el republicano José Antonio Kast, que la próxima administración respete los derechos adquiridos y continúe “con muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, y que son tareas de Estado”.

“La implementación de la reforma de pensiones, de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, el proceso de vacunación que hemos adelantado a marzo, la ley integral contra la violencia a la mujer, las oficinas locales de la niñez, los servicios locales de educación publica”, detalló el actual mandatario desde La Moneda.

“Clima positivo”

“Hay muchas políticas que, independiente de quien gobierne, tienen que seguir funcionando, eso hemos conversado hoy en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras”, subrayó Boric, que destacó el “clima positivo” en el que se desarrolló el encuentro entre ambos.

Apuntó que “es importante tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad de Estado, de sus instituciones, del servicio publico y de orden democrático”.

Temas “que requieren políticas de Estado”

José Antonio Kast, Presidente electo, fue el primero en hablar tras su primer encuentro formal con el Presidente saliente, Gabriel Boric, y calificó la reunión como “muy positiva” y “muy republicana, en el sentido amplio de la palabra”. Según el republicano, durante el encuentro abordaron situaciones que requieren coordinación entre el gobierno saliente y el entrante.

“El Presidente ha manifestado la voluntad de colaborar todo lo posible una vez que se vayan conociendo quiénes serán parte del próximo Gobierno, cuando sean designados en las carteras. A partir de ese momento podrá haber un diálogo formal y fluido para que lo que venga hacia adelante sea lo mejor para Chile”, señaló Kast.

El mandatario electo aprovechó la instancia para enfatizar que su plan de gobierno de emergencia requerirá unidad nacional en temas prioritarios, como seguridad, salud, educación y vivienda, que a su juicio “requieren políticas de Estado”.

Además, Kast agradeció a Boric y a su equipo por la reunión, así como a su propio equipo programático por asistir. “Nos da la posibilidad de ir conociendo cómo funciona el Estado y las situaciones más complejas que tendremos que abordar hacia adelante, cuidando la institucionalidad”, dijo.

Finalmente, cerró su intervención subrayando que “este no es el Gobierno de una persona, ni de un partido político, sino que va a ser un Gobierno mucho más amplio para lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales”.

Kast, que ganó las elecciones con un 58,1 %, acudió a La Moneda acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, quien ocupará el cargo de primera dama del que Boric prescindió; el presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, y varios de las figuras clave que lo han acompañado en su campaña, como su asesor económico Jorge Quiroz.

Hasta el momento la incógnita sobre qué tipo de gobierno conformará el fundador del Partido Republicano (PR) sigue abierta, mientras aliados y colaboradores se reúnen en su centro de operaciones “La Moneda chica” en la comuna de Las Condes para empezar a planificar el aterrizaje en el poder.

El abogado y exdiputado exmilitante UDI, que logró la victoria presidencial en su tercer intento (después de 2017 y 2021), deberá negociar con el abanico de fuerzas que componen la derecha, desde las huestes más radicalizadas hasta los partidos más tradicionales del sector, generando consensos para trabajar en un Parlamento sin mayorías.

Fuente: elmostrador.cl 




A_UNO_kast

EL PLAN DE ATERRIZAJE DE KAST EN LA MONEDA Y LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LOS PRIMEROS 90 DÍAS

LA ARMADA DE CHILE INSTALARÁ EN EL MAGELLAN EXPLORER UN SENSOR QUE RECOPILARÁ DATOS BATIMÉTRICOS DE LA ANTÁRTICA

COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO MAGALLANES CIERRA SU PRIMER AÑO DE IMPLEMENTACIÓN CON 1.162 BENEFICIARIOS

