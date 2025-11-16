16 de noviembre de 2025
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EMITE SU VOTO EN EL LICEO INDUSTRIAL
Acompañado de su padre, el delegado presidencial, la diputada por el Frente Amplio Javiera Morales y de hija Violeta. De esta forma el presidente Gabriel Boric llegó a emitir su sufragio en el Liceo Industrial.
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
