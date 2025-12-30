SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES CONTINÚA DESPLIEGUE DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE FISCALIZACIÓN PARA UNAS FIESTAS DE FIN DE AÑO SEGURAS

​Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y resguardar la seguridad de la población durante las celebraciones de Fin de Año, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes ha desplegado, durante el mes de diciembre, un plan de acciones preventivas y de fiscalización en distintos puntos de la región.



Este despliegue ha contemplado el reforzamiento de las fiscalizaciones en recintos de expendio y elaboración de alimentos, etiquetado de juguetes, y además, incluye inspecciones sanitarias a eventos y recintos que desarrollarán celebraciones de Año Nuevo, tanto de carácter ocasional como en establecimientos establecidos que cuentan con autorización sanitaria, como hoteles, restaurantes y otros, los cuales son supervisados de manera regular durante el año. El objetivo de estas acciones es verificar el cumplimiento de las condiciones de higiene, seguridad y saneamiento básico, minimizando riesgos para asistentes, trabajadores y la comunidad en general.



Entre los principales aspectos que inspecciona la Autoridad Sanitaria en materia de fiestas de fin de año se encuentran las condiciones de seguridad de la infraestructura, tales como vías de evacuación claramente señalizadas y despejadas, la correcta disposición y mantención de extintores de incendio, el funcionamiento de luces de emergencia, y la disponibilidad de servicios higiénicos en cantidad suficiente y en adecuadas condiciones de limpieza, equipamiento y mantención. Estas acciones se desarrollan en coordinación con otros servicios públicos, que fiscalizan los ámbitos correspondientes a sus competencias, con el objetivo de resguardar la seguridad y la salud de la comunidad que asiste a estos eventos.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, hizo un llamado a la comunidad a vivir unas Fiestas de Fin de Año con responsabilidad y autocuidado, señalando que “es fundamental proteger nuestra salud y la de quienes nos rodean, manteniendo conductas seguras como el consumo responsable de alimentos y alcohol, evitando excesos, respetando las normas de seguridad y poniendo especial atención en el cuidado de la salud mental. Estas fechas deben ser un espacio de encuentro, conversar en familia y cuidado mutuo, para que las celebraciones no se vean empañadas por accidentes, intoxicaciones u otras situaciones prevenibles”.



En este contexto, subrayó la importancia de planificar las celebraciones, adquirir alimentos en el comercio establecido, mantener adecuadas medidas de higiene y seguridad, y el buen uso de la red de acuerdo con la gravedad de cada situación.

Ante una eventual situación de salud, se recomienda acudir preferentemente a los establecimientos de Atención Primaria, como CESFAM, SAPU o SAR, los cuales están preparados para resolver emergencias de menor complejidad, reservando las urgencias hospitalarias para casos más graves o con riesgo vital.



Asimismo, realizó un llamado a la conducción responsable, respetando las normas de tránsito, evitando distracciones al volante y no conduciendo si se ha consumido alcohol, recalcando que “la precaución respecto al consumo de alcohol y no manejar busca evitar accidentes, con todo lo que eso significa, y no sobrecargar los sistemas de emergencias y urgencia de la red de salud”.

