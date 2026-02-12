Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

CONCEJAL GERMÁN FLORES RESPALDA DESIGNACIÓN DE DELEGADA PRESIDENCIAL

Buenos Días Región

Germán Flores Mora, Concejal de Punta Arenas

En el programa Buenos Días Región, el concejal de Punta Arenas, Germán Osvaldo Flores Mora, entregó su mirada política respecto al nombramiento de la nueva delegada presidencial para Magallanes, Ericka Farías, destacando la trayectoria y capacidades de la autoridad designada.

Flores señaló que conoce a la nueva delegada desde su paso como asesora jurídica del municipio, instancia en la que coincidieron profesionalmente. “Me parece que fue una excelente determinación de quienes están encargados de nominar a quienes van a dirigir los destinos de la región”, afirmó.

El concejal destacó su experiencia tanto en la administración pública como en el Congreso Nacional, recordando además su desempeño como delegada presidencial provincial de Última Esperanza. “Es una persona muy capacitada, con un largo recorrido. No viene a aprender del mundo de la política ni de la administración pública; eso marca una diferencia”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que se trata de una autoridad magallánica, conocedora del territorio y de sus necesidades. “Creo que la visión que tiene va a ser importantísima para el desarrollo de nuestra región”, agregó.

No obstante, advirtió que el éxito de la gestión dependerá también del equipo que la acompañe. “Puede ser la persona más capaz, pero si no tienes un buen equipo de trabajo, su función va a estar limitada. Por el bien de la región, debe conformarse un equipo sólido tanto en los servicios como en las seremías”, indicó.

Durante la conversación, Flores también abordó los rumores que lo vincularon a una eventual nominación como delegado presidencial e incluso a un cargo en Desarrollo Social.

“Cuando vi la noticia de mi posible nominación, no sé de dónde salió eso, porque jamás en la vida se me había nombrado para algo así”, expresó, asegurando que nunca existió una postulación real.

Según relató, inicialmente apareció una publicación que lo mencionaba como posible autoridad en Desarrollo Social, situación que lo llevó a contactar directamente al periodista responsable. “Me dijo que era una lista no oficial que estaba circulando. Yo le aclaré que no tengo militancia en ningún partido hoy día”, comentó.

Flores afirmó que tomó la situación con humor, aunque reconoció que este tipo de rumores pueden tener intencionalidad. “Aquí hay personas que tratan de perjudicarte o vincularte con algo que no estaba dentro de nada”, concluyó.

Catherine Cofré, Dueña Ecotienda "El Roble"

ECOTIENDA EL ROBLE: EMPRENDIMIENTO LOCAL QUE NACIÓ EN PANDEMIA

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

