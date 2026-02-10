ESTUDIANTES EN PRÁCTICA EN INACH DAN VIDA AL VERANO ANTÁRTICO CHILENO

Cada verano, el Instituto Antártico Chileno abre sus puertas a nuevos talentos provenientes de distintas universidades del país para desarrollarse dentro de la región. Jóvenes de diversas disciplinas llegan hasta Punta Arenas para realizar sus prácticas profesionales en las áreas de Comunicaciones, Educación, Laboratorios, Administración y otras dependencias de la institución. Este fresco entusiasmo, creatividad y compromiso se convierten en un aporte valioso para las actividades que el INACH desarrolla durante la intensa temporada estival.

La importancia de los y las practicantes para el INACH

A diferencia de otros servicios públicos o empresas que disminuyen su actividad en verano, el Instituto ve incrementada su carga de trabajo durante el periodo estival, coincidiendo con la realización de la Expedición Científica Antártica (ECA). En estos meses se intensifican las contrataciones, los apoyos logísticos y las gestiones administrativas necesarias para sostener la actividad científica en el Continente Blanco.

En este contexto, los estudiantes en práctica se transforman en un apoyo clave para mantener operativo el organismo cuando, al menos durante la última ECA, cerca de la mitad de la dotación de personal viaja a la Antártica. "En el periodo estival el INACH aumenta considerablemente su actividad, porque estamos en plena Expedición Científica Antártica; para esto los estudiantes en práctica nos entregan un apoyo clave para mantener la operación del instituto", explica Natalia Coliboro, jefa del Departamento de Gestión de Personas.

Al mismo tiempo, su presencia refleja el compromiso de la institución con la formación de profesionales interesados en la ciencia, la gestión pública y la divulgación del conocimiento antártico en todo el territorio nacional. Sobre este enfoque, Coliboro destaca que "la idea es reclutar talentos para el trabajo en la administración pública, personas que comprendan el valor de la probidad, la transparencia y el servicio al país".

Verano de aprendizaje, vocación pública y ciencia antártica

De esta forma, el verano se convierte en una de las principales oportunidades para potenciar el campo laboral y la formación de capital humano vinculado a la Antártica. El INACH ofrece un entorno idóneo para que las y los practicantes vivan una experiencia única, trabajando junto a equipos profesionales altamente especializados en el ámbito científico y en la gestión de la investigación polar.

El paso por el INACH no solo permite conocer de cerca el trabajo científico y logístico que Chile desarrolla en el Continente Blanco, sino también acercarse al funcionamiento de la administración pública y sus estándares de probidad, transparencia y servicio a la ciudadanía. En esa línea, Coliboro enfatiza que la práctica en el INACH "no solo abre la puerta al mundo antártico y científico, sino que también permite descubrir un posible rumbo en la administración del Estado, acercando a los jóvenes a un futuro trabajo en el sector público".

Así, muchas y muchos estudiantes descubren nuevas vocaciones y posibles caminos de desarrollo profesional ligados al sector público y a la ciencia antártica.

Conversando con los estudiantes en práctica

Este año, los pasillos y oficinas del INACH reciben a estudiantes de distintas disciplinas y universidades del país, quienes se integran a equipos diversos y multidisciplinarios. Algunos aportan desde el área científica, apoyando la clasificación de muestras y el trabajo en laboratorio; otros colaboran en la elaboración de contenidos educativos, en la gestión de proyectos o en la cobertura comunicacional de las campañas antárticas.

Ocho practicantes fortalecen la labor del instituto esta temporada, son: Francisca Doizi y Franko Vidal (Periodismo), en el Departamento de Comunicaciones y Educación; Fernanda González y Luis López (Arquitectura), en la Unidad de Proyectos; Diego Andrade (Administración de Empresas), en la Sección de Servicios Generales; María Cartagena (Conectividad y Redes) y Gisela Cáceres (Bioquímica), en el Departamento Científico; y María José Jerez (Técnico Jurídico), en el Departamento de Gestión de Personas.

Desde el ámbito administrativo, las prácticas permiten a las y los estudiantes aplicar lo aprendido en sus estudios en un contexto real de servicio público, combinando exigencia y acompañamiento por parte de los equipos. Andrade, por ejemplo, apoya en el registro y entrega de inventario y destaca que el orden y la planificación le han permitido aprender sin perder de vista su rol formativo: "lo que me motivó fue que ingresar al INACH me abría una puerta a la posibilidad de entrar al sector público y, además, es un lugar de mucho prestigio, es una muy buena elección estar aquí".

En el caso de María José Jerez, su práctica se ha centrado en apoyar tareas vinculadas a normativa y administración de personal en el Departamento de Gestión de Personas. Sobre su experiencia, resalta que "las primeras semanas han sido intensas, con harto movimiento y un ritmo de trabajo alto con muchas cosas por hacer y aprender, así que he tenido que adaptarme a ese dinamismo", lo que le ha permitido conocer de primera fuente el funcionamiento interno del instituto.

En el área de Comunicaciones, esta experiencia también ha significado integrarse al pulso diario de la difusión de la ciencia antártica. Allí, Francisca Doizi participa en la redacción de contenidos, apoyo audiovisual y cobertura de actividades institucionales, asumiendo responsabilidades propias del equipo de prensa. "Lo que más me gusta es que me siento parte del trabajo y del equipo de periodistas: no me tratan como una practicante, sino como una colega más, y eso hace que mi opinión y mi trabajo realmente valgan", señala, subrayando el carácter formativo y a la vez profesional de su paso por el INACH.

Todo esto muestra que las prácticas profesionales en el instituto no solo responden a una necesidad operativa de la temporada, sino que también se han consolidado como un espacio de formación, acompañamiento y descubrimiento vocacional en torno a la Antártica y al servicio público. Desde las oficinas administrativas hasta los laboratorios y equipos de comunicaciones, cada estudiante aporta una mirada nueva que enriquece el trabajo del organismo, al mismo tiempo que adquiere herramientas y aprendizajes que los acompañarán en sus futuros desafíos profesionales.

El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

