PDI ENTREGA RECOMENDACIONES PARA VIAJAR AL EXTRANJERO DESDE MAGALLANES DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL

En el programa Buenos días región, el Comisario Leonardo Alegría, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, entregó una serie de recomendaciones dirigidas a las personas que proyectan viajar al extranjero durante la temporada estival, considerando el alto flujo de salidas desde la región de Magallanes.

El comisario explicó que en las cercanías de Punta Arenas existen tres pasos fronterizos habilitados: San Sebastián, Bellavista y Monte Aymond, siendo este último el de mayor flujo. De ellos, solo Monte Aymond y San Sebastián operan durante todo el año, mientras que Bellavista funciona entre los meses de noviembre y abril. A esto se suma el control migratorio que se realiza en los puertos de la ciudad y en el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

Durante la conversación en Buenos días región, Leonardo Alegría recalcó la importancia de programar los viajes con anticipación y verificar que los documentos estén vigentes, como la cédula de identidad o el pasaporte. Además, recordó que en frontera se realiza un triple control a cargo de la PDI, Aduanas y el SAG, donde la Policía de Investigaciones revisa la autenticidad del documento y posibles prohibiciones de salida del país.

Respecto a los viajes con menores de edad, el comisario señaló que es obligatorio portar el certificado de nacimiento y, en caso de viajar con uno de los padres o con terceros, contar con la autorización notarial correspondiente. Si existe una autorización judicial, esta debe estar firme y ejecutoriada, mientras que los documentos emitidos en el extranjero deben encontrarse legalizados o apostillados en Chile.

Asimismo, aclaró que los kioscos de auto atención están habilitados solo para chilenos mayores de 18 años, por lo que quienes viajen con menores deben pasar por una caseta de control atendida por personal policial.

Finalmente, se informó que, debido al aumento de viajeros en verano, el Departamento de Migraciones de Punta Arenas reforzó su dotación con la llegada de técnicos especializados, alcanzando cerca del 95 % de cobertura, mientras que en Puerto Natales se sumarán nuevos funcionarios para agilizar los trámites. Además, se proyecta la futura implementación de controles biométricos en pasos fronterizos y el fortalecimiento del control nacional en el aeropuerto, con el objetivo de aumentar la seguridad en la región de Magallanes.