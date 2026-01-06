PDI DETIENE EN PUNTA ARENAS A SUJETO CON NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL POR DELITOS SEXUALES CONTRA UNA MENOR EN ARGENTINA

​La Policía de Investigaciones de Chile, a través de detectives de la OCN Interpol Santiago y en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas, detuvo este lunes a un ciudadano argentino que mantenía una Notificación Roja de Interpol por graves delitos sexuales, que habría cometido en contra de una menor de edad en Río Gallegos, Argentina.



Un requerimiento de la justicia argentina dio inicio al trabajo coordinado entre organismos policiales de ambos países para dar con su ubicación. Así, tras confirmarse su presencia en Chile, las autoridades trasandinas emitieron una Notificación Roja, con lo cual se activaron los protocolos para su captura internacional y la posterior emisión de una orden de detención por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile.



Vale destacar que, al ser un sujeto de gran interés para la policía argentina, lo hace parte del “Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado” el cual contempla mecanismos de cooperación respecto de blancos de alto interés policial, lo que facilita la recolección de antecedentes, su ubicación y detención.



Al respecto, el Subcomisario Carlos Arias, de la OCN Interpol Santiago, señaló que “se estableció que esta persona, entre los años 2009 y 2014, habría abusado de manera reiterada de una menor de edad, manteniéndola bajo amenazas y generándole temor a represalias para así asegurar su silencio”.



Este lunes, en virtud de las diligencias investigativas, detectives de Interpol Chile, en coordinación con oficiales de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas, concretaron la detención del sujeto en la vía pública, en el sector céntrico de Punta Arenas.



El imputado, de 54 años de edad, quien se encuentra en situación migratoria irregular en el país, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía, decretándose la medida cautelar de prisión preventiva mientras se concrete su extradición hacia Argentina, conforme a los procedimientos legales vigentes.

