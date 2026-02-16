EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

Las exportaciones de la Región de Magallanes y Antártica Chilena totalizaron US$123,2 millones en diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 24,6% respecto al mismo mes de 2024, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su Boletín de Exportaciones N°145, publicado el 16 de febrero de 2026

El principal impulso provino del sector Industria, que concentró el 98,4% de los envíos regionales (US$121,2 millones) y registró un aumento de 24,8% interanual.

Dentro de este sector, destacan Refinería de petróleo y productos derivados, con un crecimiento de 179,5%, y Resto de Industria (71,3%). En tanto, la actividad Alimentos representó el 50,0% del total exportado, aunque evidenció una disminución de 6,0% en comparación anual.

En cuanto a los destinos, Asia fue el continente con mayor incidencia en el crecimiento, con un alza de 74,3% y una participación de 37,4% del total mensual. A nivel país, China lideró ampliamente con US$40,6 millones, equivalentes al 33,0% de las exportaciones regionales, registrando un incremento interanual de 166,4%. Le siguieron Estados Unidos (16,8%) y Brasil (15,7%)

En términos acumulados, la región cerró 2025 con exportaciones por US$1.582,0 millones, lo que representa una variación positiva de 30,2% respecto al año anterior

Las cifras reflejan un fortalecimiento del comercio exterior regional, con fuerte presencia industrial y creciente vínculo con mercados asiáticos.

