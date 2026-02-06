Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

INFLACIÓN ACUMULADA BAJA DEL 3% Y ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2021

​El Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 2,8% a doce meses en enero de 2026, marcando una señal de estabilización en el costo de la vida, según informó el INE.

¿Cuándo se publicará el IPC de marzo 2025 y qué pronóstico se espera?

La inflación acumulada a doce meses llegó a 2,8% en enero de 2026, situándose por debajo del 3% por primera vez desde 2021, de acuerdo con el boletín del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En tanto, la variación mensual del IPC fue de 0,4%, acumulando igual cifra en lo que va del año.

Según el informe, diez de las trece divisiones que componen la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante el mes. Entre las alzas destacaron bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de 3,1%, y salud, que subió 1,2%. En contraste, transporte anotó una baja mensual de -1,3%, influida principalmente por la disminución en combustibles y transporte aéreo.

Este escenario de inflación contenida resulta especialmente relevante para regiones como Magallanes, donde el costo de vida suele verse presionado por factores estructurales como la distancia, el transporte y la estacionalidad. Una inflación bajo el 3% contribuye a una mayor estabilidad en el poder adquisitivo de los hogares y en la planificación financiera de las familias de la región.

Desde una perspectiva económica, el registro refuerza el proceso de desaceleración inflacionaria tras los altos niveles observados en años anteriores, abriendo un escenario más favorable para el consumo, la inversión y la actividad económica durante 2026.

Los resultados completos del IPC de enero de 2026 se encuentran disponibles en el sitio web del INE, con el detalle de las variaciones por división y productos específicos.


ESTUDIO REVELA QUE CARNE BOVINA NACIONAL MUESTRA BAJO CONTENIDO DE GRASA

PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA CAE A NIVEL NACIONAL Y MAGALLANES CONCENTRA CASI EL 60% DE LA PRODUCCIÓN OVINA DEL PAÍS

CONGRESO FUTURO LIBERA TODAS SUS CHARLAS 2026 Y CONSOLIDA SU CONTENIDO COMO BIEN PÚBLICO

Leer Más

​El encuentro desarrollado en enero pasado, contó con más de 120 expertos nacionales y extranjeros en diversas materias. Ahora cualquier persona en cualquier lugar, podrá acceder a ese material.

​El encuentro desarrollado en enero pasado, contó con más de 120 expertos nacionales y extranjeros en diversas materias. Ahora cualquier persona en cualquier lugar, podrá acceder a ese material.

monique-morrow-en-congreso-futuro-2026-jt0051
¿Cuándo se publicará el IPC de marzo 2025 y qué pronóstico se espera?

INFLACIÓN ACUMULADA BAJA DEL 3% Y ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2021

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Cesar Nahuelquin Molina

PUNTA ARENAS DIRÁ PRESENTE EN EL NACIONAL SUB 15 DE FÚTBOL QUE SE JUGARÁ EN OSORNO

presidente en la alfredo lorca

POR MOTIVOS FAMILIARES SE POSTERGA VISITA DEL PRESIDENTE BORIC A MAGALLANES

