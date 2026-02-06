INFLACIÓN ACUMULADA BAJA DEL 3% Y ALCANZA SU NIVEL MÁS BAJO DESDE 2021

La inflación acumulada a doce meses llegó a 2,8% en enero de 2026, situándose por debajo del 3% por primera vez desde 2021, de acuerdo con el boletín del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En tanto, la variación mensual del IPC fue de 0,4%, acumulando igual cifra en lo que va del año.

Según el informe, diez de las trece divisiones que componen la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante el mes. Entre las alzas destacaron bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de 3,1%, y salud, que subió 1,2%. En contraste, transporte anotó una baja mensual de -1,3%, influida principalmente por la disminución en combustibles y transporte aéreo.

Este escenario de inflación contenida resulta especialmente relevante para regiones como Magallanes, donde el costo de vida suele verse presionado por factores estructurales como la distancia, el transporte y la estacionalidad. Una inflación bajo el 3% contribuye a una mayor estabilidad en el poder adquisitivo de los hogares y en la planificación financiera de las familias de la región.

Desde una perspectiva económica, el registro refuerza el proceso de desaceleración inflacionaria tras los altos niveles observados en años anteriores, abriendo un escenario más favorable para el consumo, la inversión y la actividad económica durante 2026.

Los resultados completos del IPC de enero de 2026 se encuentran disponibles en el sitio web del INE, con el detalle de las variaciones por división y productos específicos.

​

