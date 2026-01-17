CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025

Al cerrar el año 2025, Chile registró una inflación interanual de 3,5%, una de las más bajas de América Latina y la cifra más reducida en cinco años, consolidando las expectativas de los analistas de que el país podría acercarse a la meta de inflación del Banco Central en los primeros meses de 2026.

Según un ranking regional de inflación, el panorama fue muy desigual en 2025: economías como Venezuela y Argentina registraron aumentos de precios comparativamente elevados, mientras que otros países de la región lograron tasas más moderadas. En este contexto, la inflación chilena quedó posicionada entre los países con menores alzas de precios del continente.

El dato de 3,5% también marca cinco años consecutivos por sobre la meta del 3% del Banco Central de Chile, pero representa un importante avance frente a años anteriores y refleja una tendencia de desaceleración de los precios hacia niveles más estables.

La inflación más baja se explica en parte por factores como la modestia en los incrementos de los precios de bienes y servicios durante el año, la disminución de presiones en algunos sectores y la acción de políticas monetarias orientadas a la estabilidad de precios. Datos oficiales previos mostraron que la inflación mensual incluso registró retrocesos al cierre de diciembre, con una caída del 0,2% en el índice de precios al consumidor (IPC).

Este resultado positivo se da en un contexto latinoamericano donde la inflación mostró contrastes marcados: mientras algunas economías enfrentaron incrementos significativos de precios, otras —como México, Brasil y Perú— también lograron tasas relativamente bajas, pero Chile destacó por su posición entre las más bajas de la tabla regional.

Con este cierre, la inflación chilena se acerca a la estabilidad buscada por la autoridad monetaria, aunque aún se mantuvo ligeramente por sobre el objetivo formal, y se convierte en una señal relevante para los mercados y el poder adquisitivo de las familias de cara a 2026.



Fuente: La Tercera



