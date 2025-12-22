Punta Arenas,
22 de diciembre de 2025

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista y ex ministro Carlos Mladinic Alonso conversó con la ciudadanía sobre el escenario económico nacional, abordando el contexto político, el manejo fiscal durante la pandemia, la inflación y las perspectivas de crecimiento para el país.

En ese sentido, Mladinic fue enfático en señalar que Chile mantiene una economía ordenada y con bases firmes, pese a los discursos alarmistas surgidos en períodos electorales. “Chile tiene fundamentos macroeconómicos bien solidos, por ende la variable política queda bastante reducida” y agregó que “son tonteras de campaña cuando uno ve seriamente este tema , uno observa una economía chilena ordenada con sus fundamentos bien establecidos”, comentando frente a frases ocupadas en época de campaña que hablaban de que Chile se caía a pedazos en materia económica.

Respecto al manejo económico durante la pandemia del Covid-19, el economista analizó las decisiones adoptadas durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. “Piñera hizo un impulso fiscal enorme en época de pandemia, en un país que tenia espacio para aumentar la deuda publica” y añadió que “Piñera aprovecho ese espacio y lo hizo y se dio esta ayuda universal que se llamo IFE”, aunque advirtió que “se hizo un error gravísimo como lo fueron los retiros del fondo de pensiones”.

Mladinic también destacó el rol del Banco Central y su autonomía como un pilar clave en la estabilidad económica del país. “El hecho de contar con un banco central autónomo y un gobierno que respeta ese banco central ha hecho que la inflación que había llegado al 14% del gobierno anterior producto del gasto para enfrentar la pandemia ahora con este gobierno va a estar llegando al 3%”.

En cuanto a las proyecciones económicas, el ex ministro sostuvo que existen bases claras para un crecimiento moderado durante el próximo año. “Los fundamentos que el país crezca a un mínimo razonable pensar en un 2-3% en el próximo año esta mas que asegurado”, aunque reconoció dificultades en el mercado laboral, señalando que “tenemos un problema con el empleo, Chile se ha puesto rebelde a niveles de recuperar empleos”.

Finalmente, el economista llamó a la tranquilidad de la ciudadanía respecto al futuro económico del país. “Los chilenos deben estar tranquilos de que la economía va a seguir su camino los que creían que este país se iba al barranco fue solo parte de la campaña”.

Consultado por la visita del presidente electo a Argentina y sus dichos sobre aprender del gobierno de Javier Milei, Mladinic comparó la situación inflacionaria de ambos países. “La tasa de inflación en argentina de un mes supera la tasa de inflación de 1 año de chile, si algo le podríamos nosotros explicarles a los argentinos es el control del tema de la inflación”.


CÉSAR CIFUENTES VALORA SEÑALES DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST Y PIDE ACELERAR INVERSIONES CLAVE PARA MAGALLANES EN H2V Y SALMONICULTURA

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

