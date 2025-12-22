ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el economista y ex ministro Carlos Mladinic Alonso conversó con la ciudadanía sobre el escenario económico nacional, abordando el contexto político, el manejo fiscal durante la pandemia, la inflación y las perspectivas de crecimiento para el país.

En ese sentido, Mladinic fue enfático en señalar que Chile mantiene una economía ordenada y con bases firmes, pese a los discursos alarmistas surgidos en períodos electorales. “Chile tiene fundamentos macroeconómicos bien solidos, por ende la variable política queda bastante reducida” y agregó que “son tonteras de campaña cuando uno ve seriamente este tema , uno observa una economía chilena ordenada con sus fundamentos bien establecidos”, comentando frente a frases ocupadas en época de campaña que hablaban de que Chile se caía a pedazos en materia económica.

Respecto al manejo económico durante la pandemia del Covid-19, el economista analizó las decisiones adoptadas durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. “Piñera hizo un impulso fiscal enorme en época de pandemia, en un país que tenia espacio para aumentar la deuda publica” y añadió que “Piñera aprovecho ese espacio y lo hizo y se dio esta ayuda universal que se llamo IFE”, aunque advirtió que “se hizo un error gravísimo como lo fueron los retiros del fondo de pensiones”.

Mladinic también destacó el rol del Banco Central y su autonomía como un pilar clave en la estabilidad económica del país. “El hecho de contar con un banco central autónomo y un gobierno que respeta ese banco central ha hecho que la inflación que había llegado al 14% del gobierno anterior producto del gasto para enfrentar la pandemia ahora con este gobierno va a estar llegando al 3%”.

En cuanto a las proyecciones económicas, el ex ministro sostuvo que existen bases claras para un crecimiento moderado durante el próximo año. “Los fundamentos que el país crezca a un mínimo razonable pensar en un 2-3% en el próximo año esta mas que asegurado”, aunque reconoció dificultades en el mercado laboral, señalando que “tenemos un problema con el empleo, Chile se ha puesto rebelde a niveles de recuperar empleos”.

Finalmente, el economista llamó a la tranquilidad de la ciudadanía respecto al futuro económico del país. “Los chilenos deben estar tranquilos de que la economía va a seguir su camino los que creían que este país se iba al barranco fue solo parte de la campaña”.

Consultado por la visita del presidente electo a Argentina y sus dichos sobre aprender del gobierno de Javier Milei, Mladinic comparó la situación inflacionaria de ambos países. “La tasa de inflación en argentina de un mes supera la tasa de inflación de 1 año de chile, si algo le podríamos nosotros explicarles a los argentinos es el control del tema de la inflación”.

