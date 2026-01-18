En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el ex ministro, político y académico Francisco Vidal Salinas abordó diversos aspectos del escenario político nacional, centrando su análisis en la alternancia en el poder en Chile, la derrota electoral de la centroizquierda/izquierda y la estrategia comunicacional impulsada por José Antonio Kast y el Partido Republicano.

En su reflexión sobre el denominado efecto pendular o de alternancia política en Chile, Vidal sostuvo que este fenómeno no es reciente ni casual, señalando que “la experiencia en los últimos 35 años tu has tenido gobiernos de continuidad por la vía de la alianza y alternancia... bachelet a piñera, piñera a bachelet, bachelet a piñera, piñera a boric y boric a kast eso si que es alternancia”. A su juicio, este comportamiento electoral responde a cambios estructurales en el sistema de partidos, explicando que “eso no es por casualidad, la estabilidad de los 90s y la primera década del 2000s la concertación eran 4 partidos y la derecha eran 2 y eso explotó en la segunda década del 2010 por la izquierda salió el frente amplio y por la derecha republicanos, libertarios más los social cristianos; esa nueva configuración del sistema de partido te hace que la posibilidad de continuidad es más difícil”.

Respecto de la derrota de Jara en las elecciones presidenciales, Vidal atribuyó el resultado a la pérdida de apoyo en sectores históricamente vinculados a la centroizquierda y la izquierda. En ese contexto afirmó que “la derrota de jara es porque se perdió parte del voto popular que siempre votó o por la izquierda o por la concertación”, vinculando este fenómeno a las dificultades del sector para enfrentar temas de seguridad pública. En esa línea agregó que “esa explicación tiene que ver con las vacilaciones y debilidades de la izquierda para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia y la certeza de la derecha y particularmente los republicanos de ir más allá si se puede o no se puede, de si es factible o no factible, ir al corazón de ese ciudadano del mundo popular”.

Vidal también planteó que uno de los principales desafíos estratégicos de las izquierdas es volver a representar de manera clara a las mayorías sociales del país, señalando que “las izquierdas deberían colocarse como objetivo representar al 80% de los hogares que viven con menos de 1 millón de pesos al mes, a los 5 millones de trabajadores que viven con menos de 600 mil pesos al mes, deberían representar al 83% que está en fonasa, al 91% de la matrícula escolar que tiene financiamiento público”.

Finalmente, al referirse a la propuesta de José Antonio Kast de un “Gobierno de emergencia”, Vidal destacó el impacto comunicacional de esta iniciativa, indicando que “una salida espectacular comunicacional porque al instalar el gobierno de emergencia sobre la base de la economía y la inseguridad permitió soslayar, evadir parte de la identidad de los republicanos que es conservadurismo cultural”. No obstante, advirtió que este enfoque enfrenta tensiones internas, señalando que “a la derecha le salió una hormiguita que se llama Kaiser y que le está diciendo ‘oiga usted y yo creemos en lo mismo, usted y yo no creemos en el aborto en 3 causales, en la ley de divorcio, en el matrimonio igualitario, en el acuerdo de unión civil’, es de manual el éxito de esa estrategia”.





