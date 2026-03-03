AUDER ORGANIZÓ MISIÓN DE HIDRÓGENO VERDE Y COMBUSTIBLES SINTÉTICOS A CHILE

La Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUDER) organizó una misión público-privada a la ciudad de Punta Arenas, en el sur de Chile, con el objetivo de intercambiar experiencias en hidrógeno verde, en un contexto en el que Uruguay avanza en el desarrollo de proyectos vinculados a esta nueva industria y que dicha región ya cuenta con proyectos en operación, y otros en vía de desarrollo.

La delegación estuvo integrada por Óscar Caputi, subsecretario de Ambiente; Marco Colafranceschi, asesor de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas; Federico Rehermann, coordinador nacional del Programa de Hidrógeno Verde del Ministerio de Industria, Energía y Minería; Fermín Farinha, diputado (Partido Nacional) por Paysandú; Gabriel Otero, diputado (Frente Amplio) por Montevideo; Alejandro Colacce, edil (Partido Nacional) de Paysandú; Roberto Ciré, edil (Frente Amplio) de Paysandú; David Helguera, edil (Partido Colorado) de Paysandú; Claudio Zanoniani, edil (Partido Nacional) de Paysandú; Marcelo Mula, vicepresidente de AUDER; y Enzo Melani, secretario de AUDER.

La agenda incluyó encuentros con el Gobernador de la Región de Magallanes, Jorge Flies y el Seremi de Energía, Sergio Cuitiño; además de una visita en terreno a “Haru Oni”, la primera planta integrada de e-Combustibles del mundo, de HIF Global, la misma empresa que impulsa un proyecto de características similares en Paysandú, Uruguay, por US$ 5.400 millones.

“Estuvimos conociendo los procesos de fabricación de hidrógeno y sus distintos derivados, en el marco de la posible instalación de una planta de este tipo en Paysandú”, dijo el subsecretario de Ambiente.

Caputi sostuvo que las expectativas respecto a este tipo de combustible “son altas”: “Uruguay ha sido pionero en la transformación de su matriz energética, con más del 90% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, y ahora apuesta a una segunda transformación mediante la producción de este tipo de combustibles”.

“Hemos visto que los estándares que se aplican en esta planta están alineados con los más altos a nivel internacional y cumplen con las exigencias ambientales vigentes a nivel global”, remarcó.

Por su parte, el diputado Farinha destacó: “Salimos asombrados en lo que tiene que ver con la lógica del planteo industrial. Es una planta extremadamente silenciosa; no vemos una refinería tradicional, sino un proceso más vinculado a lo químico y a la captura de CO₂. También observamos el trabajo en la producción del hidrógeno para, junto al CO₂, producir el combustible sintético, que se desarrolla aquí y que incluso pudimos probar en un vehículo”.

“Para AUDER es fundamental que referentes institucionales y políticos del país puedan conocer de primera mano la experiencia de una región que ya pasó por la que nosotros estamos transitando, y visitar una planta icónica en innovación y sustentabilidad en la producción de combustibles sintéticos. Pudimos aprender en terreno sobre aspectos técnicos, ambientales y productivos del proceso, y proyectar lo que se ve como un futuro muy próspero para Uruguay”, dijo Marcelo Mula, vicepresidente de AUDER.

Haru Oni es la primera planta integrada de e-Combustibles a nivel mundial. El proyecto utiliza la energía renovable del fuerte viento de la Patagonia para realizar el proceso de electrólisis que separa la molécula de agua y permite obtener hidrógeno verde. Luego, a través de un proceso de síntesis, se combina el hidrógeno con CO₂ biogénico y se obtiene e-Metanol, un combustible sintético que puede usarse en barcos, o ser convertido en otros combustibles como e-Nafta para vehículos o e-SAF para aviones. La gran novedad de estos combustibles es que pueden usarse en motores e infraestructura existente.

Las autoridades chilenas compartieron con la delegación la experiencia que han llevado adelante en la implementación de su estrategia nacional de hidrógeno, así como su experiencia en planificación para la instalación de la nueva industria, los programas que tienen, el exitoso trabajo público-privado con las empresas desarrolladoras locales, y dejaron abiertos los canales para continuar conversando e intercambiando conocimientos.

