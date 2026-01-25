Punta Arenas,
25 de enero de 2026

PROYECTO RUTA CERO IMPULSA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE PUNTA ARENAS CON E-COMBUSTIBLES

Una alianza entre Toyota, Mitta Rent a Car y HIF Global posiciona a Magallanes como laboratorio natural para una movilidad con menor huella ambiental, utilizando vehículos híbridos y e-Combustibles producidos localmente.

HIF Toyota Mitta

Desde Punta Arenas, el proyecto Ruta Cero comenzó a operar una flota de vehículos híbridos Toyota pertenecientes a Mitta Rent a Car, los que recorrerán distintos paisajes de la Región de Magallanes impulsados por e-Combustibles desarrollados por HIF Global. La iniciativa busca demostrar que existen alternativas concretas y disponibles para avanzar hacia una movilidad más sustentable en Chile.

El proyecto se desarrolla en el extremo sur del país, donde la energía del viento y el agua austral se transforma en movimiento gracias a los e-Combustibles producidos por HIF Global en su planta Haru Oni. Este combustible sintético se obtiene a partir de hidrógeno verde generado con energía eólica y CO₂ biogénico reciclado, siendo químicamente equivalente a la gasolina tradicional de 93 octanos, pero con una menor huella ambiental.

En este contexto, los vehículos híbridos Toyota utilizados en Ruta Cero permiten reducir hasta en un 40% las emisiones y el consumo de combustible, manteniendo una experiencia de conducción similar a la de un automóvil convencional, con un andar más silencioso y eficiente. Esta combinación tecnológica resulta especialmente relevante para territorios extensos y aislados como Magallanes, donde la infraestructura limita la adopción inmediata de otras soluciones de movilidad eléctrica.

Ruta Cero es una iniciativa pionera en Chile que busca validar los e-Combustibles como un camino complementario hacia la carbono neutralidad en el transporte, integrando tecnologías ya disponibles y probadas en condiciones reales. Desde Magallanes, el proyecto refuerza el rol de la región como un polo clave para la innovación energética y el desarrollo de soluciones sustentables con proyección nacional e internacional.


DSC_4889

DIPLOMADO DE HIDRÓGENO VERDE CERTIFICÓ A 32 PROFESIONALES EN MAGALLANES

PROYECTO RUTA CERO IMPULSA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE PUNTA ARENAS CON E-COMBUSTIBLES

PROYECTO RUTA CERO IMPULSA MOVILIDAD SOSTENIBLE DESDE PUNTA ARENAS CON E-COMBUSTIBLES

Pathagon_2

