HIDRÓGENO VERDE EN PAUSA: GREMIO ADVIERTE LENTITUD EN APROBACIONES EN MERCADO INTERNACIONAL

En el programa Aquí Hidrógeno Verde, Salvador Harambour Palma, director ejecutivo de la Asociación Gremial H2V Magallanes, abordó el complejo momento que atraviesan los grandes proyectos de hidrógeno verde en la región, marcado por retrasos ambientales y un mercado internacional menos dinámico de lo proyectado.

El dirigente señaló que, tras hasta seis años de trabajo, ninguno de los proyectos del gremio ha logrado aún las aprobaciones ambientales necesarias para salir a buscar inversionistas y concretar su ejecución. A esto se suma un escenario internacional donde la demanda por amoníaco verde crece más lento de lo esperado y donde la “ola verde” ha perdido fuerza.

Harambour explicó que, si bien el mercado del hidrógeno verde se desarrollará, lo hará a un ritmo más pausado debido a factores geopolíticos y económicos externos. Sin embargo, enfatizó que Chile enfrenta un problema interno relevante: la excesiva demora en la tramitación ambiental, lo que genera incertidumbre y frena decisiones de inversión.

En esa línea, valoró la reciente aprobación ambiental del proyecto Faro del Sur, aunque recordó que el proceso tomó entre cinco y seis años. Actualmente, cuatro proyectos siguen avanzando en el gremio: uno en tramitación —H2 Magallanes de Total— y otros tres en etapa de estudios de línea base, mientras que HNH Energy evalúa su continuidad tras la salida de uno de sus inversionistas.

Respecto al escenario regional, destacó como positivo que la delegada presidencial conozca en profundidad los proyectos, lo que facilita el diálogo con las autoridades. No obstante, subrayó que el desafío principal es otorgar certezas regulatorias y fortalecer la confianza para que las inversiones no queden entrampadas en la permisología.

Finalmente, manifestó preocupación por la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2026-2030, actualmente en consulta pública, señalando que su enfoque en la demanda interna favorece principalmente a proyectos del norte del país y no necesariamente a Magallanes, cuyo desarrollo está orientado a la exportación.