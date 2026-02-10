FOXUNE ABORDA EL PRESENTE DE LA LUCHA LIBRE EN MAGALLANES

En el programa Almorzando con Checho, el luchador Roberto Araya Zamora, conocido artísticamente como Foxune, conversó sobre el desarrollo de la lucha libre en Magallanes, el trabajo formativo que se realiza en la región y la preparación del próximo evento de Magallanes Lucha Libre.

Durante la entrevista, Foxune explicó que la lucha libre es un entretenimiento deportivo y escénico, donde se combinan técnicas de lucha mexicana, lucha olímpica y artes marciales, junto con un relato que permite al público comprender las motivaciones de cada combate, ya sea por títulos o rivalidades. En ese contexto, destacó que, pese a tratarse de un espectáculo, existe un entrenamiento riguroso para reducir riesgos y ejecutar de forma segura cada caída y golpe.

El luchador señaló que detrás del personaje existe un proceso formativo que incluye preparación física, artes marciales, gimnasia y natación, además de trabajo vocal y escénico. Agregó que los personajes se dividen en héroes y villanos, siendo estos fundamentales, especialmente para el público infantil, que cumple un rol activo apoyando a sus luchadores favoritos.

Actualmente, Magallanes Lucha Libre cuenta con alrededor de 12 luchadores activos, número que varía según invitados de otras regiones. La agrupación se formó en 2016 y se encuentra próxima a cumplir diez años, periodo en el que ha pasado desde presentaciones en espacios reducidos hasta eventos de mayor escala con ring profesional.

En ese marco, Foxune anunció el próximo evento Trifulca: Patagonia Rumble, programado para el 21 de febrero a las 18:00 horas, donde 30 luchadores competirán en una batalla real. El ganador obtendrá una opción titular por los campeonatos de la organización.

Finalmente, el luchador destacó el trabajo formativo que se realiza desde los 14 años, combinando entrenamiento físico, artes escénicas y desarrollo de personajes, con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia de la lucha libre en la región de Magallanes.