PROCESIÓN DE SAN PEDRO N° 26 EN PUNTA CARRERA: FE Y TRADICIÓN EN EL FIN DEL MUNDO

​Reportaje y nota por Alejandra Vera Moya



A 52,5 kilómetros al sur de Punta Arenas, se realizó una nueva versión de la tradicional procesión de San Pedro, patrono de los hombres y mujeres del mar. Fue en 1990, bajo el mandato del obispo de la época, cuando se gestionó traer la imagen de San Pedro desde Roma. Desde entonces, cada año la comunidad se reúne para rendirle homenaje.



Este domingo fuimos parte de la ceremonia que, como cada año, convoca a fieles y devotos de distintos lugares.

Mónica Saldivia, coordinadora de la comunidad Jesús de Nazaret, nos comenta el trabajo que realizan durante todo el año y cómo preparan con entusiasmo esta festividad que une a quienes viven y trabajan junto al mar.



Viajamos en un bus junto a integrantes de la comunidad Jesús de Nazaret, quienes además tienen la misión de animar el evento. Al llegar al kilómetro 52,5 sur, nos recibe la lluvia, el viento, el frío y hasta agua nieve. La misa y la música acompañaron el encuentro, aunque la procesión debió postergarse debido al mal tiempo.



María Antonia Arismendi, encargada de organizar cada año la festividad, destaca que esta celebración se realiza con fe y gracias a la colaboración de empresas como Blumar y Nova Austral, además del valioso aporte de los vecinos del sector, quienes contribuyen con centolla para compartir entre los asistentes.



Para José Ruiz, ex trabajador del mar, la devoción a San Pedro lo ha llevado a participar por 12 años consecutivos. “Decidí dejar las aguas y poner los pies firmes en la tierra por mi familia. La vida del hombre de mar es muy sacrificada y peligrosa”, comenta.



Lucy Ruiz, oriunda de Puerto Montt, lleva 50 años viviendo en Punta Arenas, pero jamás ha dejado de asistir al llamado del patrono del mar. “Vengo a rendir plegarias por mis familiares que la mar se ha llevado. Este día paso a ver a mis difuntos al cementerio y luego acampo aquí en Punta Carrera para acompañar a San Pedro”, relata emocionada.



Por su parte, Ramón Soto, hombre de mar, señala: “Mientras esté en tierra y no navegando, acompaño al patrón del mar. Llego a Punta Carrera aunque esté nevando, mis plegarias son para que nos cuide y ayude”.



Entre los preparativos, destaca la labor de Rosa Carimoney, una de las patriarcas más antiguas y encargada de la coctelera. Ella comenta que cada año se organizan con anticipación para atender a los visitantes con exquisitos banquetes.

Francisco Ampuero, responsable de preparar la tradicional “candola”, nos cuenta su receta: “Lleva 20 kilos de naranja, canela y vino tinto; es ideal para quienes prefieren este deleite antes de un café caliente”.



La simpatía de Maud y Pamela, encargadas de servir las delicias preparadas, da el toque de calidez a la jornada.

El evento, como es tradición, finaliza con el baile nacional, seguido de rancheras y cumbias que animan a los asistentes.



Para María Antonia Arismendi, esta festividad es mucho más que una tradición: “Cada año es un honor rendir homenaje a nuestro patrono del mar. Soñamos con ver este sector convertido en una caleta de pescadores; tenemos todo para lograrlo”.

Agrega además que “Punta Carrera necesita el compromiso real de las autoridades para crecer; es un punto clave para el desarrollo y el turismo de Punta Arenas”.





