MÁS DEL 50% DE LOS USUARIOS YA PAGA DE FORMA DIGITAL EN LAS MICROS DE PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones (s), José Luis Hernández, junto a la coordinadora zonal de Bipay, Marilyn Leuquen, informaron a la ciudadanía sobre el proceso de implementación del pago 100% electrónico en el transporte público de Punta Arenas, el cual entrará en vigencia a partir del 2 de enero de 2026.

Las autoridades recordaron que restan solo dos semanas para el fin definitivo del pago en efectivo en las micros de la capital regional, destacando que el proceso de adopción ha avanzado de manera sostenida, ya que actualmente más del 50% de los usuarios utiliza alternativas digitales para cancelar su pasaje.

En este contexto, se relevó la amplia red de apoyo disponible para la comunidad, compuesta por más de 80 puntos de venta distribuidos estratégicamente en la ciudad, incluyendo almacenes de barrio. A ello se suma el trabajo de promotores en terreno, desplegados desde el 2 de diciembre en horario continuado entre las 8:00 y las 21:00 horas, con refuerzo en horas punta, además de equipos fijos en el Hospital Regional y en el Centro de Rehabilitación.

Respecto a los medios de pago disponibles, se informó que los usuarios pueden utilizar tarjetas prepago para Persona Mayor con tarifa rebajada de $1.550 pesos, la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), el código QR mediante la aplicación Bipay Wallet para dispositivos iOS y Android, así como tarjetas bancarias de crédito, débito y prepago.

En el balance del sistema, se indicó que ya se han realizado más de 600 mil validaciones, de las cuales un 52% corresponde a tarifa normal, un 17% a estudiantes y un 31% a Personas Mayores. En cuanto a la distribución de los pagos, el 61,1% se efectúa con tarjetas Punta Arenas Conectado, el 17,8% con TNE, el 17,5% con tarjetas bancarias y el 3,6% mediante la aplicación móvil.

Asimismo, se detalló que actualmente existen 19.302 tarjetas en circulación, de las cuales 11.200 son normales y 8.093 corresponden a Personas Mayores. Este avance ha sido acompañado por un intenso trabajo territorial, con más de 100 operativos en terreno enfocados en la venta, enrolamiento y entrega de información, además de más de 15 operativos “verifica tu chip” y 168 verificaciones de chip TNE realizadas. También se destacó la instalación de un validador en la oficina de JUNAEB Magallanes.

Finalmente, se recordó a la comunidad que para resolver dudas o acceder a mayor información se encuentra disponible el sitio web www.bipay.cl , los correos electrónicos [email protected] y [email protected] , además del Centro de Atención ubicado en Julio A. Roca 886, Galería Roca, con atención de lunes a viernes entre las 9:00 y 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, y los sábados de 9:30 a 12:00 horas.

