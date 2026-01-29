SEREMI DEL TRABAJO EN MAGALLANES DESTACA RETORNO DE CHILEVALORA Y LANZAMIENTO DE CURSO DIGITAL DE DERECHOS LABORALES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Jessica Bengoa, informó a la ciudadanía sobre una serie de iniciativas y avances en materia previsional, laboral y de derechos sociales que actualmente se están implementando en la región y a nivel nacional.

Durante la instancia, la autoridad dio a conocer que pensionados y pensionadas ya pueden acceder al simulador “Mi Mejor Pensión”, una plataforma que permite verificar cómo aumentarán sus pensiones a partir de enero, incorporando los beneficios contemplados en la Reforma Previsional. Esta herramienta está disponible desde ya y busca entregar mayor claridad y transparencia a las personas jubiladas respecto de sus futuros ingresos.

Asimismo, se informó sobre el lanzamiento de la plataforma “Mi Seguro Social”, desarrollada por el Instituto de Previsión Social (IPS), que permite a las personas acceder a un registro de los aportes que sus empleadores realizan al nuevo seguro social creado en el marco de la Reforma de Pensiones, fortaleciendo el acceso a la información previsional.

En el ámbito territorial, la seremi destacó el despliegue del Ministerio del Trabajo en la comuna de Timaukel, donde junto al IPS de Porvenir participó en la feria de servicios públicos realizada en Villa Cameron, instancia en la que se entregó atención directa a la comunidad y se difundieron beneficios laborales y previsionales, además de los avances en políticas públicas del sector.

Otro de los anuncios relevantes fue el retorno de ChileValora a Magallanes con la apertura de una nueva oficina regional a partir de 2026. Junto a las regiones de Atacama y Biobío, Magallanes será una de las zonas que contará con presencia local de esta institución, gracias a un aumento del 46% en su presupuesto 2026, lo que permitirá fortalecer la certificación de competencias laborales con pertinencia territorial y acorde a las necesidades productivas de la región.

En materia de seguridad y salud laboral, se informó del inicio en Magallanes de la campaña “ISL Te Cuida”, impulsada junto al Instituto de Seguridad Laboral, orientada a entregar recomendaciones para quienes desempeñan labores a la intemperie. En el marco de esta iniciativa, se entregaron elementos de protección personal a trabajadoras y trabajadores.

Finalmente, se dio a conocer el lanzamiento regional del curso virtual “Promoción y Protección del Derecho al Trabajo y los Derechos Laborales”, una iniciativa gratuita, online y abierta a toda la ciudadanía, desarrollada por la Subsecretaría de Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El curso, cuya inscripción se realiza mediante Clave Única y que será certificado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, busca reforzar la comprensión del trabajo decente como un componente esencial de los derechos humanos, promoviendo la dignidad, la igualdad y la justicia social en el ámbito laboral, y está dirigido tanto a funcionarias y funcionarios públicos como a personas interesadas en la temática.

