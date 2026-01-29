Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

29 de enero de 2026

SEREMI DEL TRABAJO EN MAGALLANES DESTACA RETORNO DE CHILEVALORA Y LANZAMIENTO DE CURSO DIGITAL DE DERECHOS LABORALES

Buenos días región.

seremitrabajo

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Jessica Bengoa, informó a la ciudadanía sobre una serie de iniciativas y avances en materia previsional, laboral y de derechos sociales que actualmente se están implementando en la región y a nivel nacional.

Durante la instancia, la autoridad dio a conocer que pensionados y pensionadas ya pueden acceder al simulador “Mi Mejor Pensión”, una plataforma que permite verificar cómo aumentarán sus pensiones a partir de enero, incorporando los beneficios contemplados en la Reforma Previsional. Esta herramienta está disponible desde ya y busca entregar mayor claridad y transparencia a las personas jubiladas respecto de sus futuros ingresos.

Asimismo, se informó sobre el lanzamiento de la plataforma “Mi Seguro Social”, desarrollada por el Instituto de Previsión Social (IPS), que permite a las personas acceder a un registro de los aportes que sus empleadores realizan al nuevo seguro social creado en el marco de la Reforma de Pensiones, fortaleciendo el acceso a la información previsional.

En el ámbito territorial, la seremi destacó el despliegue del Ministerio del Trabajo en la comuna de Timaukel, donde junto al IPS de Porvenir participó en la feria de servicios públicos realizada en Villa Cameron, instancia en la que se entregó atención directa a la comunidad y se difundieron beneficios laborales y previsionales, además de los avances en políticas públicas del sector.

Otro de los anuncios relevantes fue el retorno de ChileValora a Magallanes con la apertura de una nueva oficina regional a partir de 2026. Junto a las regiones de Atacama y Biobío, Magallanes será una de las zonas que contará con presencia local de esta institución, gracias a un aumento del 46% en su presupuesto 2026, lo que permitirá fortalecer la certificación de competencias laborales con pertinencia territorial y acorde a las necesidades productivas de la región.

En materia de seguridad y salud laboral, se informó del inicio en Magallanes de la campaña “ISL Te Cuida”, impulsada junto al Instituto de Seguridad Laboral, orientada a entregar recomendaciones para quienes desempeñan labores a la intemperie. En el marco de esta iniciativa, se entregaron elementos de protección personal a trabajadoras y trabajadores.

Finalmente, se dio a conocer el lanzamiento regional del curso virtual “Promoción y Protección del Derecho al Trabajo y los Derechos Laborales”, una iniciativa gratuita, online y abierta a toda la ciudadanía, desarrollada por la Subsecretaría de Derechos Humanos en conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. El curso, cuya inscripción se realiza mediante Clave Única y que será certificado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, busca reforzar la comprensión del trabajo decente como un componente esencial de los derechos humanos, promoviendo la dignidad, la igualdad y la justicia social en el ámbito laboral, y está dirigido tanto a funcionarias y funcionarios públicos como a personas interesadas en la temática.


seremitrabajo

SEREMI DEL TRABAJO EN MAGALLANES DESTACA RETORNO DE CHILEVALORA Y LANZAMIENTO DE CURSO DIGITAL DE DERECHOS LABORALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

Leer Más

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

​Durante estas sesiones se mostraron cuatro alternativas de desarrollo urbano representadas gráficamente, que contemplan distintos escenarios para la ciudad, incluyendo los sectores de Agua Fresca y Cabo Negro.

IO 4
nuestrospodcast
marearoja

SEREMI DE SALUD REFUERZA LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE ALTOS NIVELES DE MAREA ROJA EN ÚLTIMA ESPERANZA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
MINISTRO PRADO CORTE MINISTROS

MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA ARTURO PRADO VISITÓ UNIDADES JUDICIALES DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
AL 10

COMIENZA EL RETIRO DE INVITACIONES PARA LA OBRA "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS"

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
recolectorasmagallanes

RECOLECTORAS DE FRUTOS Y HONGOS DE MAGALLANES REALIZAN GIRA DE INNOVACIÓN BIOSILVESTRE INIA-FIA A AYSÉN