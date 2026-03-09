NEBLINA EN PUNTA ARENAS PROVOCA CAOS EN EL AEROPUERTO: VUELOS DESVIADOS, REPROGRAMACIONES Y PASAJEROS EN LISTA DE ESPERA

La intensa neblina registrada durante la madrugada y la mañana de este lunes 9 de marzo ha provocado serias complicaciones en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, generando desvíos de vuelos, reprogramaciones y decenas de pasajeros varados.

Uno de los casos corresponde al vuelo LA93, que despegó desde Santiago a las 23:35 horas del domingo con destino a Punta Arenas. Sin embargo, cerca de la 01:15 de la madrugada el piloto informó a los pasajeros que debían regresar a la capital debido a las condiciones meteorológicas que impedían el aterrizaje en la ciudad.

Según relataron pasajeros, el vuelo fue reprogramado para las 10:00 de la mañana de este lunes. Como compensación, la aerolínea entregó un bono de $38.000 para alimentación. Al tratarse de una contingencia atribuida al clima, no se ofreció alojamiento.

Durante la mañana, la situación continuó compleja en el terminal aéreo. Pasajeros señalaron que el aeropuerto se encuentra con listas de espera y gran congestión debido a la acumulación de vuelos.

Incluso algunas personas que debían viajar a primera hora también sufrieron cambios. Una pasajera que tenía programado su vuelo desde Punta Arenas a las 10:00 horas fue informada que su salida fue reprogramada para las 19:00.

A esto se suma que otro vuelo que intentó llegar durante la mañana debió regresar a Puerto Montt debido a las mismas condiciones meteorológicas.

La densa neblina ha complicado las operaciones aéreas en la capital regional, generando incertidumbre entre los pasajeros que esperan poder viajar durante la jornada.

Las aerolíneas han pedido a los viajeros revisar permanentemente el estado de sus vuelos ante posibles nuevas modificaciones.

