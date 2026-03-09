Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

9 de marzo de 2026

NEBLINA EN PUNTA ARENAS PROVOCA CAOS EN EL AEROPUERTO: VUELOS DESVIADOS, REPROGRAMACIONES Y PASAJEROS EN LISTA DE ESPERA

Una intensa neblina registrada durante la madrugada y la mañana de este lunes provocó serias complicaciones en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.

caos aeropuerto punta arenas

La intensa neblina registrada durante la madrugada y la mañana de este lunes 9 de marzo ha provocado serias complicaciones en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, generando desvíos de vuelos, reprogramaciones y decenas de pasajeros varados.

Uno de los casos corresponde al vuelo LA93, que despegó desde Santiago a las 23:35 horas del domingo con destino a Punta Arenas. Sin embargo, cerca de la 01:15 de la madrugada el piloto informó a los pasajeros que debían regresar a la capital debido a las condiciones meteorológicas que impedían el aterrizaje en la ciudad.

Según relataron pasajeros, el vuelo fue reprogramado para las 10:00 de la mañana de este lunes. Como compensación, la aerolínea entregó un bono de $38.000 para alimentación. Al tratarse de una contingencia atribuida al clima, no se ofreció alojamiento.

Durante la mañana, la situación continuó compleja en el terminal aéreo. Pasajeros señalaron que el aeropuerto se encuentra con listas de espera y gran congestión debido a la acumulación de vuelos.

Incluso algunas personas que debían viajar a primera hora también sufrieron cambios. Una pasajera que tenía programado su vuelo desde Punta Arenas a las 10:00 horas fue informada que su salida fue reprogramada para las 19:00.

A esto se suma que otro vuelo que intentó llegar durante la mañana debió regresar a Puerto Montt debido a las mismas condiciones meteorológicas.

La densa neblina ha complicado las operaciones aéreas en la capital regional, generando incertidumbre entre los pasajeros que esperan poder viajar durante la jornada.

Las aerolíneas han pedido a los viajeros revisar permanentemente el estado de sus vuelos ante posibles nuevas modificaciones.


Municipalidad de Punta Arenas

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DECLARA ABANDONO DE MÁS DE MIL BIENES PROVENIENTES DEL AEROPUERTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ÚLTIMA CADEM DEL GOBIERNO DE BORIC: 58% DESAPRUEBA SU GESTIÓN Y 52% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

Leer Más

​Además, la medición sitúa al primer mandato de Sebastián Piñera como el mejor evaluado entre los gobiernos recientes.

​Además, la medición sitúa al primer mandato de Sebastián Piñera como el mejor evaluado entre los gobiernos recientes.

GABRIEL-BORIC-Y-JOSÉ-ANTONIO-KAST-REUNION-LA-MONEDA-COORDINACIÓN-INCENDIOS-FORESTALES-740x430
nuestrospodcast
BALANCE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN (3)

MÁS DE 10 MIL PERMISOS DE CIRCULACIÓN YA PAGADOS EN PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
BALANCE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN (3)

MÁS DE 10 MIL PERMISOS DE CIRCULACIÓN YA PAGADOS EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Zorro Culpeo, Laguna Parrillar

REGISTRAN A CACHORRO DE ZORRO CULPEO CRECIENDO EN RESERVA LAGUNA PARRILLAR

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
alcalderadonich

VIVIENDA Y ESTÁNDAR HABITACIONAL MARCAN REUNIÓN ENTRE RADONICH Y FUTURO MINISTRO IVÁN PODUJE