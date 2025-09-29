Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de septiembre de 2025

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

​Una visita a las dependencias y áreas operativas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo realizaron los estudiantes de Servicios Aerocomerciales y Transporte Turístico de Santo Tomás.

santotomasdgac

La actividad, vinculada a la asignatura Servicios Logísticos Aeroportuarios, permitió a los estudiantes recorrer instalaciones como la torre de control, Seguridad de Aviación (AVSEC), Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), oficina de meteorología y sala de embarque, acercándolos a los procesos normativos y técnicos que forman parte de la operación aérea.

Al respecto, Jaime Lira, director de las carreras del Área de Turismo y Gastronomía, destacó que “esta actividad busca que los estudiantes conozcan la normativa aeronáutica vigente relacionada con el despacho de aeronaves, lo que representa un valioso aporte en su formación académica, al permitirles comprender de manera práctica los estándares y exigencias del sector aeronáutico, además de acercarlos a las futuras fuentes laborales a las que podrán optar”.

Estas salidas a terreno forman parte de las actividades curriculares de las carreras del área, donde se busca complementar los aprendizajes teóricos con experiencias prácticas en entornos reales. De esta forma, los estudiantes fortalecen sus competencias y adquieren una visión más completa del campo laboral al que se incorporarán en el futuro.

Fuente: santotomas.cl


mbapucv

MBA PUCV DARÁ INICIO A SUS CLASES EN PUNTA ARENAS EL 10 DE OCTUBRE CON MODALIDAD HÍBRIDA: CLASES PRESENCIALES Y ONLINE EN TIEMPO REAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

Leer Más

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR (2)
nuestrospodcast
Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
santotomasdgac

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
4200 KM_Foto Andrea de la Fuente REDIMENSIONADA

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
encuentroSSR

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909