ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

La actividad, vinculada a la asignatura Servicios Logísticos Aeroportuarios, permitió a los estudiantes recorrer instalaciones como la torre de control, Seguridad de Aviación (AVSEC), Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), oficina de meteorología y sala de embarque, acercándolos a los procesos normativos y técnicos que forman parte de la operación aérea.

Al respecto, Jaime Lira, director de las carreras del Área de Turismo y Gastronomía, destacó que “esta actividad busca que los estudiantes conozcan la normativa aeronáutica vigente relacionada con el despacho de aeronaves, lo que representa un valioso aporte en su formación académica, al permitirles comprender de manera práctica los estándares y exigencias del sector aeronáutico, además de acercarlos a las futuras fuentes laborales a las que podrán optar”.

Estas salidas a terreno forman parte de las actividades curriculares de las carreras del área, donde se busca complementar los aprendizajes teóricos con experiencias prácticas en entornos reales. De esta forma, los estudiantes fortalecen sus competencias y adquieren una visión más completa del campo laboral al que se incorporarán en el futuro.

Fuente: santotomas.cl

