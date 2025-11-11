"BASTA DE ABUSOS CON LOS IMPUESTOS"

"Es increíble lo que pasa en Chile con los impuestos", señala el candidato a diputado Roberto Sahr. "Para vivir, tenemos que pagar un 19% de IVA a los medicamentos y en casi todo lo que consumimos. Cuando morimos, nuestras familias deben volver a pagar el mismo impuesto por el ataúd y los servicios funerarios —y si los compramos en vida, los pagamos nosotros mismos. Y si dejamos algo a nuestros hijos, ellos deben pagar el impuesto a la herencia, sin considerar que todos esos bienes ya fueron gravados una y otra vez durante toda nuestra vida".

Sahr agrega: "Si una familia no tiene el dinero para pagar ese impuesto, muchas veces termina vendiendo la casa heredada, quedándose literalmente sin pan ni pedazo. Y después de todo eso, hay que seguir pagando las llamadas contribuciones, solo por el pecado de tener una vivienda. Es un abuso que no tiene justificación".

El candidato propone medidas concretas:

Devolución del IVA en medicamentos, canasta básica y servicios fúnebres.

Término inmediato del pago de contribuciones a todos los jubilados y pensionados del país.

Fin al reembolso por voto a los partidos y candidatos.

Reducción del impuesto a los combustibles.

Y, no menos importante, democracia directa, donde las grandes leyes sean votadas por la ciudadanía en plebiscito y no por unos pocos que responden a los grandes grupos de poder.

"Mi compromiso es simple", concluye Sahr. "Luchar por un país más justo, donde vivir, morir o heredar no sean sinónimos de pagar una y otra vez. Lo haré con experiencia y con corazón".

Roberto Sahr Domian

