Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

"BASTA DE ABUSOS CON LOS IMPUESTOS"

Columna - Candidato a diputado Roberto Sahr

robertosohr
"Es increíble lo que pasa en Chile con los impuestos", señala el candidato a diputado Roberto Sahr. "Para vivir, tenemos que pagar un 19% de IVA a los medicamentos y en casi todo lo que consumimos. Cuando morimos, nuestras familias deben volver a pagar el mismo impuesto por el ataúd y los servicios funerarios —y si los compramos en vida, los pagamos nosotros mismos. Y si dejamos algo a nuestros hijos, ellos deben pagar el impuesto a la herencia, sin considerar que todos esos bienes ya fueron gravados una y otra vez durante toda nuestra vida".

Sahr agrega: "Si una familia no tiene el dinero para pagar ese impuesto, muchas veces termina vendiendo la casa heredada, quedándose literalmente sin pan ni pedazo. Y después de todo eso, hay que seguir pagando las llamadas contribuciones, solo por el pecado de tener una vivienda. Es un abuso que no tiene justificación".
El candidato propone medidas concretas:

Devolución del IVA en medicamentos, canasta básica y servicios fúnebres.

Término inmediato del pago de contribuciones a todos los jubilados y pensionados del país.

Fin al reembolso por voto a los partidos y candidatos.
Reducción del impuesto a los combustibles.

Y, no menos importante, democracia directa, donde las grandes leyes sean votadas por la ciudadanía en plebiscito y no por unos pocos que responden a los grandes grupos de poder.

"Mi compromiso es simple", concluye Sahr. "Luchar por un país más justo, donde vivir, morir o heredar no sean sinónimos de pagar una y otra vez. Lo haré con experiencia y con corazón".

Roberto Sahr Domian


CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS PLANTEA PLATAFORMA “DIPUTADO DIGITAL” Y CAMBIOS DE PRIORIDADES ENTRE PUNTA ARENAS Y NATALES TRAS ENCUENTROS CIUDADANOS

MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

Leer Más

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

sesión

CADE TP REGIONAL ELIGIÓ A SU PRIMER DIRECTORIO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PÚBLICA

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

Aquiles Vargas entrega al Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval un replica de una canoa kawesqar

NACIMIENTO EN LOS CANALES AUSTRALES: LA HISTORIA DE AQUILES VARGAS

PIANISTA LETÓN ARMANDS ĀBOLS DESLUMBRÓ AL PÚBLICO MAGALLÁNICO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MINVU - Ciudad de los Vientos_nov25

MINVU ANUNCIA SEGUNDO LLAMADO 2025 DEL SUBSIDIO HABITACIONAL PARA SECTORES MEDIOS DS1