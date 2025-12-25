Punta Arenas,
25 de diciembre de 2025

LIBRO “1978: MEMORIAS CON HISTORIA DE PROTAGONISTAS EN LA SOBERANÍA AUSTRAL” ES COMENTADO EN ESPAÑA

Segunda edición ampliada de la obra rescata memorias y testimonios de gente de mar desplegada en la crisis del Canal Beagle. ​

Escuadra 1978 3

A menos de una semana de su presentación, el libro en torno a la Crisis del Beagle de 1978 ha logrado un fuerte impacto en diversos círculos académicos y de especialistas en una de las coyunturas más críticas de las relaciones entre Chile y Argentina.

La obra  “1978 memorias con historias de protagonistas en la soberanía austral”, obra del investigador Ernesto Paredes y el Historiador Francisco Sánchez, apoyada por la Corporación de Patrimonio Marítimo de Chile, se encuentra prácticamente agotada en su segunda edición, recopilando testimonios y memorias de servidores navales en el despliegue más grande de las Fuerzas Armadas y Carabineros en toda su historia. 

El libro ya ha sido comentado en diversos medios nacionales, en donde también se sumo el portal Infodenfensa (España), considerado como la web más importante en habla hispana en temáticas de estrategia, táctica militar, historia y tecnología.

  

Para el coautor Ernesto Paredes este libro “…representa el fruto de un trabajo extenso y laborioso, en donde la amistad se fortalece, siendo una obra que es parte de nuestra historia como chileno, muchas veces desconocida pero no por eso olvidada, evidentemente pensando en los 50 años de la crisis del Beagle, en donde hay que pensar en una nueva edición”.

 

El prólogo de esta nueva edición estuvo a cargo del Contraalmirante Abastecimiento en Retiro Jorge Vidal Stuardo, presidente de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, quién destaca que “cada uno y desde su propia vivencia personal, rememora aspectos cruciales de esos días de diciembre donde, alejados de la familia y sin posibilidad de comunicación con ellos, transformaron su entorno profesional en su segunda familia, donde acrecentaron la camaradería, para mantener alto la cohesión, el entusiasmo y la fortaleza para enfrentar duras condiciones climáticas y prepararse adecuadamente para el combate, que en aquellos momentos era inevitable”, señala el Contraalmirante Vidal.

 

Para diversos círculos y agrupaciones de personal en retiro de las Fuerzas Armadas esta nueva edición fue largamente esperada, en donde ya se encuentran proyectando diferentes acciones en torno a los 50 años de la Crisis del Beagle de 1978, considerando viajes a la zona austral y la elaboración de diferentes monumentos.

Para el historiador Francisco Sánchez “que el libro haya tenido este impacto es una gran satisfacción pero al mismo tiempo responsabilidad, especialmente considerando que aquellos movilizados cada vez son menos y los vestigios a lo largo de Chile, de lo significo este acontecimiento, deben ser rescatados y resguardados”.

La obra viene a nutrir la historiografía en torno a la Crisis del Canal Beagle, la cual se desarrolló con especial intensidad en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, siendo recordada aún por diversas generaciones de magallánicos.


