Punta Arenas,
7 de noviembre de 2025

CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO: HISTORIADOR DEL MUSEO DE CARABINEROS QUIEN NOS COMPARTIÓ

Carabineros al fin del Mundo

WhatsApp Image 2025-11-07 at 16

Capítulo 28 del programa “Carabineros al Fin del Mundo”, emitido el pasado viernes 7 de noviembre. En esta edición, conversamos con Elías Navarrete Sobarzo, historiador del Museo de Carabineros de Chile, quien compartió interesantes relatos sobre la historia y el legado institucional. 

En el bloque de contingencia se abordaron temas de gran relevancia para la región, como la Operación Fortaleza 3, que dejó 37 detenidos y más de 1.800 fiscalizaciones; el histórico decomiso de 450 mil cajetillas de cigarrillos falsificados en un operativo interinstitucional; y las ceremonias conmemorativas por el natalicio del General Carlos Ibáñez del Campo y el aniversario del Teniente Hernán Merino Correa. 

No te pierdas el programa completo y entérate de todos los detalles en el siguiente enlace:



carbinerospuqceremonia

CARABINEROS DE CHILE CONMEMORA LOS 60 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DEL TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA

PUNTA ARENAS Y VICENZA FIRMAN ACUERDO Y CELEBRAN ENTREGA OFICIAL DE BUSTO DE PIGAFETTA

​Con esta entrega, ambas ciudades refuerzan su vínculo histórico y proyectan nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos cultural, educativo y patrimonial.

nuestrospodcast
INDAP Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO DAN EL VAMOS A LA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS EN MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

TABSA Y ROTARY CLUB CELEBRAN A LOS MEJORES COMPAÑEROS 2025 CON NAVEGACIÓN POR LA BAHÍA DE PUNTA ARENAS

FERIA ANTARTICA ESCOLAR 2025: ESTUDIANTES Y CIENCIA ANTÁRTICA PROTAGONIZAN UNA SEMANA DE APRENDIZAJE EN MAGALLANES

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE PUERTO NATALES Y DEL LICEO SARA BRAUN REPRESENTARON A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN EL CONGRESO NACIONAL EXPLORA 2025