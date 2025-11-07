7 de noviembre de 2025
CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO: HISTORIADOR DEL MUSEO DE CARABINEROS QUIEN NOS COMPARTIÓ
Carabineros al fin del Mundo
Capítulo 28 del programa “Carabineros al Fin del Mundo”, emitido el pasado viernes 7 de noviembre. En esta edición, conversamos con Elías Navarrete Sobarzo, historiador del Museo de Carabineros de Chile, quien compartió interesantes relatos sobre la historia y el legado institucional.
En el bloque de contingencia se abordaron temas de gran relevancia para la región, como la Operación Fortaleza 3, que dejó 37 detenidos y más de 1.800 fiscalizaciones; el histórico decomiso de 450 mil cajetillas de cigarrillos falsificados en un operativo interinstitucional; y las ceremonias conmemorativas por el natalicio del General Carlos Ibáñez del Campo y el aniversario del Teniente Hernán Merino Correa.
No te pierdas el programa completo y entérate de todos los detalles en el siguiente enlace:
Con esta entrega, ambas ciudades refuerzan su vínculo histórico y proyectan nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos cultural, educativo y patrimonial.
