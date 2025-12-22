Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

22 de diciembre de 2025

MÚSICA, DANZA Y UNA MUÑECA GIGANTE CIERRAN LOS FESTEJOS POR LOS 80 AÑOS DEL NOBEL DE MISTRAL

​El centro de Punta Arenas se convirtió en un escenario al aire libre. Ocho proyectos musicales y una intervención de danza dieron vida a "Gabriela Suena en Magallanes", un homenaje ciudadano que reivindicó el legado de la poeta.

artistasmagallanesmistral

​La Plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas dejó de ser solo un punto de tránsito, este viernes, para transformarse en epicentro de memoria y vanguardia. Bajo la atenta mirada de una muñeca gigante de Gabriela Mistral, símbolo visual de la jornada, la intervención "Gabriela Suena en Magallanes" sacó la institucionalidad a la calle para conmemorar las ocho décadas de la entrega del Premio Nobel de Literatura a la maestra elquina.

No fue un acto protocolar tradicional. Se trató de la apropiación cultural del espacio cívico. Así lo definió el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, quien valoró el despliegue de las y los creadores regionales en el corazón de la ciudad. "Nos tomamos el espacio público para celebrar junto a la ciudadanía los 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. Junto a artistas locales, quienes han desarrollado una propuesta única de la música, la danza, poniendo en el centro su pensamiento y el legado que dejó aquí en la región", destacó la autoridad.

La jornada, conducida a través de un relato dramatizado por Cesar Almonacid y Yaya Vargas, más el apoyo en sonido de Julio Argentino Díaz, ofreció un abanico musical y escénico que transitó desde la raíz folclórica hasta la experimentación electrónica. El programa abrió con un montaje del proyecto de danza Askutálak. Luego agrupaciones y solistas como Mousai Colectiva, Los Klasky, La Yuntea' Banda, Juan Aro, La Tensa Calma, Quienchu y Carolina Carmona López, exhibieron un tema de su repertorio y una creación inspirada en la obra de Mistral.

Para las y los músicos, tocar bajo la figura de la poeta tuvo un significado especial. "Me siento muy contento de haber participado junto a otros músicos y músicas de la región. Esto para mí significa algo importante; es un hito dentro de mi carrera poder participar en un homenaje tan relevante", señaló Alexideral tras su presentación.

Durante el transcurso de evento se regaló a las y los asistentes ejemplares de la “Antología Ciudadana de Gabriela Mistral”, publicación editada por el Ministerio de las Culturas y que reúne una selección representativa de su repertorio poético y elegida por la ciudadanía.

El público respondió con entusiasmo. La mezcla de generaciones fue evidente, logrando que el mensaje mistraliano permeara tanto en adultos como en las nuevas audiencias.

Luis Barría, quien siguió atentamente al evento, recalcó el carácter integrador de la iniciativa. "Bastante bonita la actividad. Veo gente de todas las edades, familias. Está bastante variado el público y eso es bueno. Es una actividad familiar", comentó mientras disfrutaba del espectáculo.

La profundidad del homenaje también caló hondo en quienes observan la cultura chilena con ojos de admiración. Yasmín Ríos, parte de los asistentes, rescató el valor educativo y el orgullo identitario que proyectó el evento.

"Está muy bien organizado. Admiro a los chilenos de estar haciéndole el homenaje a Gabriela Mistral, porque me han demostrado el sentido de pertenencia que tienen, de lo que realmente hay que valorar y hacerles ver a la juventud", resalcó.

"Gabriela Suena en Magallanes" cerró así el año conmemorativo, reafirmando que el paso de la poeta por estas tierras australes (1918-1920) no es un recuerdo estático de museo, sino una memoria viva que sigue resonando en la creatividad de los artistas de hoy.


jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
ssmprevencionsuicidio

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: ENFATIZAN ROL DE LA COMUNICACIÓN RESPONSABLE Y EL ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jovenessrjnavidad

JÓVENES EN REINSERCIÓN CELEBRAN NAVIDAD JUNTO A SUS FAMILIAS

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

navidadsegura