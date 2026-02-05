Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de febrero de 2026

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VISITAN CENTRAL DE EDELMAG EN PUERTO WILLIAMS

​La actividad se desarrolló como parte de su proceso formativo en el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), instancia que busca complementar la formación académica de los estudiantes mediante experiencias en terreno.

FOTO 1 (1)

Alumnos de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción de las carreras de Ingeniera Civil Mecánica y Geofísica visitaron la Central de EDELMAG en Puerto Williams. La actividad se desarrolló como parte de su proceso formativo en el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), instancia que busca complementar la formación académica de los estudiantes mediante experiencias en terreno.

Durante la visita, los estudiantes efectuaron un recorrido guiado por las distintas instalaciones de la central, donde conocieron en detalle el funcionamiento del sistema de generación y distribución de energía eléctrica que abastece a la ciudad más austral del mundo. 

“Les mostramos las unidades generadoras y cómo funcionan, el cómo llegamos a la población con energía y también la planta de CCR, que reduce las emisiones de gases contaminantes, que es muy importante para la comuna” destacó Luis Inzulza, delegado de EDELMAG en Puerto Williams.  

Asimismo, Inzulza agregó que “los estudiantes se fueron agradecidos y contentos porque conocieron el funcionamiento energético de la comuna y también cuales son los proyectos a futuro de la empresa en Puerto Williams”. 

Esta visita permitió fortalecer la relación entre el CHIC y EDELMAG, relevando el compromiso de la empresa con la formación de las futuras generaciones de profesionales y con la educación en todas las provincias de la región. 





aves

PUERTO WILLIAMS FUE SEDE DE CURSO INTERNACIONAL DE ANILLAMIENTO DE AVES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

KAST CONFIRMA QUE NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS Y SUBSECRETARIOS SE DEFINIRÁN A SU REGRESO A CHILE

Leer Más

​El presidente electo señaló desde Roma que el proceso está prácticamente cerrado y que solo restarían uno o dos cargos por definir. El anuncio oficial volvería a postergarse para el fin de semana.

​El presidente electo señaló desde Roma que el proceso está prácticamente cerrado y que solo restarían uno o dos cargos por definir. El anuncio oficial volvería a postergarse para el fin de semana.

joseantoniokast_1768264189_3808798536851368964_2671373580
nuestrospodcast
skarleeeeeeeeeth_1743535426_3601358635080664811_2358894517

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
FOTO 1 (1)

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VISITAN CENTRAL DE EDELMAG EN PUERTO WILLIAMS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
2

PROGRAMA "EMBAJADORES ANTÁRTICOS" ENTREGÓ RECONOCIMIENTO A ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES OPERATIVOS Y FISCALIZADORES DE AUTORIDAD AERONÁUTICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MOP REUNIÓN CAMIONEROS AYSÉN 1

MINISTRA DEL MOP SE REÚNE CON CAMIONEROS DE MAGALLANES, LOS LAGOS Y AYSÉN POR INICIATIVA “RUTA CHILE POR CHILE”

IMAG 4