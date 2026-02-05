ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VISITAN CENTRAL DE EDELMAG EN PUERTO WILLIAMS

Alumnos de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción de las carreras de Ingeniera Civil Mecánica y Geofísica visitaron la Central de EDELMAG en Puerto Williams. La actividad se desarrolló como parte de su proceso formativo en el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), instancia que busca complementar la formación académica de los estudiantes mediante experiencias en terreno.

Durante la visita, los estudiantes efectuaron un recorrido guiado por las distintas instalaciones de la central, donde conocieron en detalle el funcionamiento del sistema de generación y distribución de energía eléctrica que abastece a la ciudad más austral del mundo.

“Les mostramos las unidades generadoras y cómo funcionan, el cómo llegamos a la población con energía y también la planta de CCR, que reduce las emisiones de gases contaminantes, que es muy importante para la comuna” destacó Luis Inzulza, delegado de EDELMAG en Puerto Williams.

Asimismo, Inzulza agregó que “los estudiantes se fueron agradecidos y contentos porque conocieron el funcionamiento energético de la comuna y también cuales son los proyectos a futuro de la empresa en Puerto Williams”.

