Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de enero de 2026

EDELMAG DESTACA AVANCES EN EQUIDAD, VINCULACIÓN COMUNITARIA Y FORMACIÓN DE TALENTOS AL CERRAR EL AÑO 2025

Buenos días región.

edelmaggrte

Un positivo balance del año 2025 realizó el gerente general de EDELMAG Magallanes, Miguel Castillo Quezada, esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó las principales acciones desarrolladas por la empresa durante el último año, así como los desafíos y proyecciones para 2026, con énfasis en la equidad de género, el trabajo comunitario y la formación de nuevos talentos en la industria energética regional.

Dentro de los hitos destacados, se encuentra la realización durante diciembre del Segundo Encuentro “Liderazgo Femenino en la Industria Energética de Magallanes”, actividad organizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en conjunto con EDELMAG. Esta instancia tuvo como objetivo visibilizar y promover el rol de las mujeres en el sector energético, avanzando en el fortalecimiento de la equidad de género y la inclusión dentro de una industria históricamente masculinizada, relevando experiencias, liderazgo y oportunidades para las trabajadoras del rubro en la región.

Asimismo, durante el mes de noviembre, EDELMAG desarrolló una serie de “Diálogos Comunitarios” con vecinos de la comuna de Porvenir, espacios de encuentro que permitieron a representantes de la empresa compartir información relevante sobre eficiencia energética, riesgos eléctricos y canales de contacto, además de resolver dudas y recoger inquietudes directamente desde la comunidad, reforzando así la cercanía y el vínculo territorial de la compañía con los habitantes de la zona.

En cuanto a las proyecciones para el año 2026, el gerente general destacó la incorporación de once estudiantes a través del programa “Energía en Práctica”, iniciativa orientada a impulsar el desarrollo profesional de jóvenes talentos y facilitar su futura inserción laboral en la industria energética regional. Los practicantes se integrarán a diversas áreas de la empresa, entre ellas Distribución, Operaciones Comerciales, Informática, Medio Ambiente, Servicios Generales, Generación y Mantención, Calidad de Suministro, Operaciones y Desarrollo de Proyectos, fortaleciendo tanto su aprendizaje como el capital humano de EDELMAG.




seremimop

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD VIAL, SEGURIDAD HÍDRICA Y DESARROLLO DEPORTIVO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

Leer Más

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

coevahif
nuestrospodcast
autochoquecasapuq

CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
edelmaggrte

EDELMAG DESTACA AVANCES EN EQUIDAD, VINCULACIÓN COMUNITARIA Y FORMACIÓN DE TALENTOS AL CERRAR EL AÑO 2025

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Inauguración San Gregorio

MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO INAUGURA PROYECTOS QUE FORTALECEN ESPACIOS PÚBLICOS, DEPORTE Y SERVICIOS COMUNALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Piloto Compra Pública Innovación- Angostura de Kirke

CORFO Y CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ARMADA ANUNCIAN EMPRESAS QUE AVANZAN A SEGUNDA ETAPA DE PILOTO DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN