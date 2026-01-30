EDELMAG DESTACA AVANCES EN EQUIDAD, VINCULACIÓN COMUNITARIA Y FORMACIÓN DE TALENTOS AL CERRAR EL AÑO 2025

Un positivo balance del año 2025 realizó el gerente general de EDELMAG Magallanes, Miguel Castillo Quezada, esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó las principales acciones desarrolladas por la empresa durante el último año, así como los desafíos y proyecciones para 2026, con énfasis en la equidad de género, el trabajo comunitario y la formación de nuevos talentos en la industria energética regional.

Dentro de los hitos destacados, se encuentra la realización durante diciembre del Segundo Encuentro “Liderazgo Femenino en la Industria Energética de Magallanes”, actividad organizada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en conjunto con EDELMAG. Esta instancia tuvo como objetivo visibilizar y promover el rol de las mujeres en el sector energético, avanzando en el fortalecimiento de la equidad de género y la inclusión dentro de una industria históricamente masculinizada, relevando experiencias, liderazgo y oportunidades para las trabajadoras del rubro en la región.

Asimismo, durante el mes de noviembre, EDELMAG desarrolló una serie de “Diálogos Comunitarios” con vecinos de la comuna de Porvenir, espacios de encuentro que permitieron a representantes de la empresa compartir información relevante sobre eficiencia energética, riesgos eléctricos y canales de contacto, además de resolver dudas y recoger inquietudes directamente desde la comunidad, reforzando así la cercanía y el vínculo territorial de la compañía con los habitantes de la zona.

En cuanto a las proyecciones para el año 2026, el gerente general destacó la incorporación de once estudiantes a través del programa “Energía en Práctica”, iniciativa orientada a impulsar el desarrollo profesional de jóvenes talentos y facilitar su futura inserción laboral en la industria energética regional. Los practicantes se integrarán a diversas áreas de la empresa, entre ellas Distribución, Operaciones Comerciales, Informática, Medio Ambiente, Servicios Generales, Generación y Mantención, Calidad de Suministro, Operaciones y Desarrollo de Proyectos, fortaleciendo tanto su aprendizaje como el capital humano de EDELMAG.

