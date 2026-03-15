CLUB CROATA DE PUNTA ARENAS CONMEMORA 111 AÑOS DE HISTORIA Y TRADICIÓN EN MAGALLANES

Este 15 de marzo el Club Croata de Punta Arenas conmemora 111 años de existencia, consolidándose como una de las instituciones sociales y culturales más emblemáticas de la Región de Magallanes. Su origen se remonta a comienzos del siglo XX, cuando inmigrantes croatas decidieron organizarse para mantener vivas sus tradiciones y fortalecer los lazos entre las familias que se establecieron en la zona austral.

La creación del llamado Hrvatski Dom u Hogar Croata permitió reunir bajo un mismo espacio a distintas organizaciones de la colectividad, transformándose en un punto de encuentro para la vida social, cultural y comunitaria de los descendientes de inmigrantes que llegaron a la región durante el periodo de mayor migración europea hacia Magallanes.

A lo largo de su historia, la institución ha experimentado distintos procesos, incluyendo el cambio de nombre a Club Yugoslavo en 1923, en el contexto de los cambios políticos en los Balcanes tras la Primera Guerra Mundial. Décadas más tarde, en 1994, recuperó oficialmente su denominación de Club Croata, tras la independencia de Croacia.

Actualmente, el edificio del club continúa albergando diversas organizaciones vinculadas a la colectividad croata, además de impulsar actividades culturales y formativas como talleres de gastronomía, danza tradicional, coro e idioma, junto con conversatorios y encuentros que buscan preservar la herencia cultural transmitida por generaciones.

Con más de un siglo de historia, el Club Croata sigue siendo un referente para la comunidad regional, manteniendo viva la memoria de quienes llegaron a Magallanes y contribuyeron al desarrollo social, económico y cultural de la zona.

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