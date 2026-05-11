DETIENEN EN PUERTO NATALES A SUJETO ACUSADO DE AGREDIR A COLECTIVERO Y ROBARLE SU CELULAR

Durante la tarde de este domingo 10 de mayo, personal de la 2ª Comisaría de Carabineros de Puerto Natales logró la detención de un sujeto acusado de protagonizar un robo con violencia ocurrido durante la mañana en la capital de Última Esperanza.

Según los antecedentes policiales, el individuo habría abordado un taxi colectivo y, al momento de cancelar el viaje, se negó a pagar el pasaje. Posteriormente, agredió al conductor y le sustrajo su teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Tras diversas diligencias realizadas por Carabineros, el sujeto fue ubicado y detenido cerca de las 13:30 horas. Al ser trasladado hasta la unidad policial, fue reconocido por la víctima como el autor de la agresión y del robo.

El detenido, identificado con las iniciales B.R.A., de nacionalidad chilena, mantiene antecedentes penales por almacenamiento de pornografía infantil y será puesto a disposición de la justicia este lunes 11 de mayo por el delito de robo con intimidación.