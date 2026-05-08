MUNICIPIO DE CABO DE HORNOS ABRE INSCRIPCIONES PARA TALLER DE ÁRBITRO NIVEL 1

La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos informó la apertura de inscripciones para el Taller de Árbitro Nivel 1, iniciativa impulsada por la Oficina de Deportes y orientada a fortalecer la formación deportiva en la comuna.



El curso comenzará el próximo 15 de junio y está dirigido a personas desde los 16 años de edad. La capacitación contará con un total de 11 cupos disponibles para la comunidad.



Desde el municipio señalaron que las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de junio y podrán realizarse de manera presencial en las oficinas de DIDECO o mediante el correo electrónico.



La iniciativa busca entregar herramientas básicas de arbitraje y fomentar la participación deportiva en la comuna, promoviendo además nuevas oportunidades de formación para jóvenes y adultos de Puerto Williams.



