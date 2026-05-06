AUTORIDADES Y TRABAJADORES PORTUARIOS AVANZAN EN AGENDA DE TRABAJO PARA ABORDAR DEMANDAS HISTÓRICAS DEL SECTOR EN MAGALLANES

​En dependencias de la Empresa Portuaria Austral (EPA) se desarrolló una Mesa de Trabajo del sector portuario, instancia encabezada por la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, y que reunió al Seremi del Trabajo, José Miguel Salas Ponce; la Seremi de Desarrollo Social; Jenniffer Rojas, el Gobernador Marítimo; Capitanía de Puerto; Dirección del Trabajo; Aduanas y representantes de cuatro agrupaciones gremiales: Sindicato de Estibadores, Sindicato Portuarios Unidos, Sindicato de Trabajadores Transitorios y Sindicato de Trabajadores de Mar y Playa.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, manifestó que “hoy retomamos un espacio de trabajo que no se generaba hace años y que ya suma una segunda reunión con los trabajadores portuarios. El objetivo es claro: escuchar directamente sus planteamientos y avanzar en soluciones a problemáticas que han persistido por mucho tiempo”.

La jornada tuvo como objetivo principal escuchar directamente a los trabajadores, quienes expusieron problemáticas que afectan al sector desde hace años, vinculadas a condiciones laborales, turnos, seguridad, reconocimiento de trabajo pesado y las exigencias particulares que impone la realidad climática de la región.



El Seremi del Trabajo, José Miguel Salas Ponce, destacó la relevancia de esta instancia señalando que “nos permite como nuevas autoridades comprender en profundidad las condiciones que enfrentan los trabajadores portuarios en la región. Se establecieron acuerdos concretos y habrá seguimiento de los compromisos asumidos, incluyendo la convocatoria a empleadores y trabajadores, y gestiones con la SUCESO para evaluar la calificación de trabajo pesado, considerando la realidad de Magallanes”.



Desde el mundo sindical, Enzo Olave Sepúlveda, presidente del Sindicato Portuarios Unidos, valoró la instancia, indicando que “pudimos abordar temas clave como seguridad, condiciones climáticas extremas, renovación de tarjetas portuarias y trabajo pesado. Existe una disposición distinta por parte de las autoridades, más cercana y rigurosa, lo que nos permite proyectar un trabajo serio de cara a la futura Mesa del Sector Portuario 2026”.



Durante la reunión se relevaron aspectos críticos como la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad frente a temperaturas extremas, fortalecer la normativa laboral acorde a la realidad regional y avanzar en el reconocimiento efectivo de las particularidades del trabajo portuario en Magallanes.



Asimismo, la Delegada Presidencial Regional agregó que “sabemos que muchas de estas soluciones no son inmediatas, pero existe un compromiso de abordarlas con responsabilidad y en terreno. Esta jornada también permitió comprender mejor la exigencia del trabajo portuario en la región, lo que refuerza la necesidad de dar continuidad a este espacio y avanzar de manera concreta en las demandas del sector”.



La instancia marcó el inicio de un proceso de trabajo coordinado entre autoridades y trabajadores, con el compromiso de sostener el diálogo, dar seguimiento a los acuerdos y avanzar en soluciones concretas, pertinentes y sostenidas en el tiempo.

