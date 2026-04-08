AUTORIDADES GESTIONAN MEDIDAS CONCRETAS PARA AVANZAR EN SEGURIDAD EN HCM

Con un compromiso firme hacia la seguridad e integridad de la comunidad usuaria y funcionaria, las autoridades regionales y del sector salud informaron sobre el desarrollo de acciones concretas destinadas a abordar las recientes situaciones ocurridas al interior del principal recinto asistencial de la región de Magallanes.



El SEREMI de Salud, Fabian Barrientos, expresó su preocupación ante los hechos de violencia registrados al interior del establecimiento, señalando que el sector ya se encuentra trabajando para afrontar la situación y avanzar en medidas concretas. “La idea es favorecer la seguridad de los funcionarios y funcionarias, así que estamos trabajando y vamos a seguir participando en las mesas de trabajo y en coordinación con los diferentes agentes involucrados, tanto del sector salud como del intersector, a fin de favorecer la seguridad y el bienestar de nuestros funcionarios/as”, indicó el representante de la autoridad sanitaria.



Por su parte, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, comentó que, la reunión sostenida junto al SEREMI de Salud, con la multigremial y directivos del establecimiento, les permitió conocer de primera fuente los hechos acontecidos, realizando un levantamiento de las necesidades que expresan los mismos funcionarios para velar por su mayor seguridad. “Acordamos junto al SEREMI, respaldar el accionar y gestión del equipo hospitalario en esta materia; además, dentro del ámbito de infraestructura y equipamiento, como Servicio gestionaremos medidas concretas que vislumbramos implementar en el corto plazo, como botones de pánico u otras instancias, solicitadas por los mismos funcionarios”, indicó la autoridad.



La gestora de la Red Asistencial, destacó que este es un trabajo que se debe abordar de manera coordinada intersectorialmente, destacando la disposición e interés de generar acciones concretas por parte del SEREMI de Seguridad Pública, Ronald López. “Recientemente me reuní con el SEREMI de Seguridad, para poder implementar algunas acciones puntuales que se pueden desarrollar en el corto plazo como, por ejemplo, la revisión del contrato con la empresa de seguridad que tenemos en el hospital, revisar las atribuciones que tienen los guardias de seguridad y también gestionar a través de Seguridad Pública, capacitaciones para poder fortalecer la seguridad al interior del establecimiento”, dijo.



En este sentido, el SEREMI Ronald López, fue enfático al señalar que, “garantizar entornos seguros para los funcionarios es clave para que puedan desempeñar su labor con tranquilidad, lo que se traduce en una atención oportuna y de calidad para los usuarios. En esa línea, ya estamos trabajando junto a la directora y otras instituciones que se sumarán a este objetivo”.



Es más, la autoridad de Seguridad Pública, destacó, “una de las primeras medidas que acordamos con la directora Yañez es que asistiremos esta semana al Hospital Clínico de Magallanes para realizar un análisis de seguridad en términos de infraestructura junto a Carabineros, vamos a analizar las funciones de los guardias de seguridad que se desempeñan en el recinto y vamos a asesorar al Servicio de Salud en la inversión en equipamiento para que sea lo más efectivo en su impacto en seguridad y prevención”, acoto el SEREMI López.



Las autoridades han sido claras en señalar que, los hechos acontecidos en el Hospital Clínico de Magallanes requieren acciones a corto, mediano y largo plazo, por lo que se encuentran trabajando para la seguridad de los funcionarios y de los usuarios de salud.

