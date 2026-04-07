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7 de abril de 2026

AQUACHILE AVANZA AGENDA CON PROVEEDORES DE AYSÉN Y MAGALLANES

​AquaChile reunió a gremios de Aysén y Magallanes para fortalecer la cadena de valor, abordar desafíos operativos y avanzar en un modelo de desarrollo territorial con foco en sostenibilidad y empleo regional.

ProveedoresAysenyMagallanes

En un escenario donde la competitividad de la industria acuícola depende cada vez más de la articulación de su cadena de valor, AquaChile sostuvo una reunión de trabajo con gremios de proveedores acuícolas de Puerto Aysén y Magallanes, entre ellos Acuiprov, Fiordos Aysén, Agrupaysén, Armacer y la Alianza por el Litoral de Magallanes, con el objetivo de avanzar en una agenda común de desarrollo productivo y fortalecimiento territorial.

La instancia permitió abordar de manera directa los principales desafíos de los proveedores, levantando oportunidades de mejora en eficiencia operativa, condiciones de desarrollo y generación de capacidades locales, en línea con las crecientes exigencias de la industria y los mercados internacionales.

Asimismo, se definieron lineamientos para profundizar un modelo de trabajo colaborativo que busca integrar a los proveedores como actores estratégicos en la operación, promoviendo relaciones de largo plazo basadas en confianza, transparencia y creación de valor compartido.

“Creemos que el desarrollo de la industria va de la mano con el desarrollo de los territorios. Por eso, fortalecer a nuestros proveedores locales es una línea de trabajo prioritaria”, afirmó Ximena Solís, líder de Asuntos Públicos de AquaChile, relevando su aporte al dinamismo de la economía local y al empleo regional.

El rol de los proveedores

Desde los gremios, la instancia fue valorada como un avance concreto en la consolidación de una relación más integrada con la industria.

“Esta fue una conversación franca y necesaria para proyectar el desarrollo del sector. Se reconoció el rol que cumplen los proveedores como parte esencial de la cadena productiva y se abordaron desafíos clave de cara a los próximos años. Este tipo de espacios son fundamentales para avanzar hacia una industria más sustentable y con mayor impacto en las economías locales”, destacó Katia Inostroza, Presidenta Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de Aysén – Acuiprov.

En paralelo, y en el marco de la feria Aquasur, empresas proveedoras de AquaChile participaron en reuniones de trabajo en el stand de la empresa, donde interactuaron con ejecutivos de distintas áreas, explorando oportunidades de innovación, mejora continua y nuevos desarrollos de negocio.

“Este año tuvimos la oportunidad de ir a Aquasur 2026, donde fue una instancia muy provechosa, ya que pudimos responder dudas, concretar reuniones y tener un espacio de networking entre las compañías y los proveedores de servicio. Agradecemos a AquaChile porque fue la única empresa que nos concedió este tipo de encuentro”, comentó Mery Leal, representante de Robótica GL de Puerto Aysén, tras el encuentro en Puerto Montt.

Con estas iniciativas, AquaChile avanza en consolidar un modelo de desarrollo que reconoce a sus proveedores como un pilar estratégico, reforzando una industria acuícola más integrada, resiliente y sostenible en el sur de Chile.

Fuente: mundoacuicola.cl 

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