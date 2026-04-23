PRIMER MES DE GOBIERNO DE KAST GENERA EXPECTATIVAS EN LA INDUSTRIA SALMONICULTORA, MARCADA POR CRÍTICAS A LA CARGA IDEOLÓGICA Y LA BUROCRACIA

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, el periodista Claudio Andrade abordó el balance del primer mes de gobierno de José Antonio Kast, enfocándose en las señales políticas hacia la industria salmonicultora y los desafíos que enfrenta el sector.

Durante la conversación, se destacó que, más allá del signo político del nuevo gobierno, existe una expectativa en torno a un cambio en el enfoque hacia la actividad. En ese sentido, se señaló que el sector valora la posibilidad de avanzar hacia una mirada más pragmática: “cambio de gobierno mas alla del signo politico al sector le importa que hubiera una mirada una vision mas racional sobre la actividad y la potencia de la actividad y menos ideologica”.

Asimismo, se planteó que los indicadores recientes reflejan dificultades persistentes en la relación entre la industria y el aparato estatal. “si uno mira los ultimos numeros que han salido, es indudable que hay una carga ideologica en la lentittud que la industria ha sido acogida por los diversos organismos de gobierno”, se indicó, apuntando a procesos administrativos extensos y trabas regulatorias.

En esa línea, se remarcó el potencial de crecimiento del sector, aunque condicionado por múltiples obstáculos. “la salmonicultura podria dar mucho mas pero necesito muchos pasos para superarte y el tema burocratico esta vinculado a temas ideologicos”, se sostuvo, comparando además la situación local con experiencias internacionales como la de Noruega. “algo que no parece tener noruega que tienen proyecciones muy grandes, buscan quintuplicar sus niveles de produccion esta claro que las lineas politicas son otras”.

Respecto a las primeras acciones del actual gobierno, se mencionó que ya existirían señales iniciales desde la institucionalidad pesquera. “si lo lograra kast o si depende de su voluntad eso esta por verse lo primero es que desde la subsecretaria de pesca se observaron las primeras señales para tratar de destrabar”, se afirmó.

Finalmente, también se advirtió sobre factores externos que inciden en el desarrollo de la actividad, particularmente en el ámbito judicial. “no nos olvidemos que hay mucha judicializacion por organismos extranjeros, que buscan impedir que la actividad se desarrolle”, se concluyó.





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