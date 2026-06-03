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3 de junio de 2026

FUNCIONARIOS DEL MINVU Y SERVIU EN MAGALLANES ABORDAN ESTABILIDAD LABORAL, FISCALIZACIÓN DE VIVIENDAS Y DESAFÍOS DEL SERVICIO PÚBLICO

​La voz de la ANEF en Magallanes

Lorena Silva presidenta asociacion

La estabilidad laboral de los funcionarios públicos, el funcionamiento del MINVU y el SERVIU en Magallanes y los desafíos asociados a la fiscalización de viviendas fueron parte de una nueva edición de La voz de la ANEF en Magallanes, emitido por Polar Comunicaciones. En esta oportunidad, el programa recibió a Lorena Silva Sarabia, presidenta regional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del MINVU-SERVIU.

Durante la conversación, la dirigenta explicó las diferencias entre ambas instituciones y precisó que el SERVIU es el organismo encargado de ejecutar obras, programas y políticas habitacionales en el territorio, mientras que la Seremi de Vivienda y Urbanismo desarrolla labores de planificación y coordinación regional. Silva destacó además la trayectoria de la asociación gremial que representa, la cual reúne a funcionarios de ambas entidades.

En La voz de la ANEF en Magallanes, Lorena Silva abordó la preocupación de los trabajadores por la estabilidad laboral, especialmente en el caso de quienes se desempeñan a contrata. La dirigenta señaló que uno de los principales objetivos gremiales es avanzar en un proyecto de ley que permita regularizar las plantas funcionarias y generar mejores condiciones para quienes cumplen labores permanentes dentro del Estado.

La entrevista también abordó el trabajo de fiscalización de viviendas en la región de Magallanes. Silva valoró la labor desarrollada por la unidad encargada de esta materia y planteó la necesidad de fortalecer los equipos destinados al trabajo en terreno, considerando la relevancia de verificar el uso adecuado de las soluciones habitacionales entregadas mediante programas públicos.

Finalmente, la representante gremial se refirió al impacto de los ajustes presupuestarios en la ejecución de nuevos proyectos y destacó la importancia de revisar la distribución interna de los profesionales dentro del servicio. En el espacio de Polar Comunicaciones, recalcó que las asociaciones de funcionarios buscan actuar como contraparte de las autoridades, promoviendo el diálogo y el resguardo de los derechos laborales.





Lorena Silva presidenta asociacion

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