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27 de junio de 2026

MINVU FINALIZÓ MEJORAMIENTO DEL CONDOMINIO SAN IGNACIO 3 EN PUNTA ARENAS CON INVERSIÓN DE MÁS DE $452 MILLONES

​El proyecto benefició a 100 familias mediante el recambio de ventanas por termopanel, mejoras en áreas comunes y la reposición de canaletas, a través del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

mejoramiento san ignacio 3 1

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) finalizó las obras de mejoramiento del Condominio San Ignacio 3 de Punta Arenas, iniciativa que benefició a 100 familias gracias a una inversión de 11.100 UF, equivalentes a aproximadamente $452 millones. El proyecto fue ejecutado mediante el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27), capítulo tercero.

Las obras fueron recorridas por el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría; el director regional (s) del Serviu, Omar González Asenjo; el presidente del comité de administración del condominio, Luis Poblete Zapata, además de equipos técnicos, representantes de la entidad patrocinante y residentes del conjunto habitacional. Entre los trabajos realizados destacan el recambio de 560 ventanas por sistemas de termopanel, el mejoramiento de los revestimientos en las áreas comunes interiores y la reposición de canaletas y bajadas de aguas lluvias.

El seremi Rodolfo Guajardo destacó que este tipo de iniciativas se concretan gracias a la organización de las comunidades y señaló que las nuevas ventanas permiten mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, reduciendo filtraciones y respondiendo de mejor manera a las condiciones climáticas de la región. Por su parte, el director regional (s) del Serviu explicó que el programa permite a los condominios priorizar las mejoras de acuerdo con sus necesidades.

El presidente del comité de administración, Luis Poblete, valoró el impacto de las obras, indicando que las familias ya perciben una mejor aislación térmica y acústica, además de un aumento en la plusvalía de los departamentos. Actualmente, el Minvu mantiene otros proyectos de mejoramiento de condominios sociales en Punta Arenas, que en conjunto representan una inversión cercana a los $2.105 millones.


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