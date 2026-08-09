ALCALDESA DE PRIMAVERA ABORDA LAS URGENCIAS DE CONECTIVIDAD, SALUD Y VIVIENDA PARA CERRO SOMBRERO

La alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, abordó los principales desafíos que enfrenta la comuna de Tierra del Fuego en materia de conectividad, salud, vivienda y desarrollo productivo, durante una entrevista en Patagonia Rural de Polar Comunicaciones. La conversación se realizó en el marco de los 61 años de la declaratoria de Cerro Sombrero como pueblo y permitió conocer las prioridades de la administración comunal.

Entre los principales requerimientos planteados por la alcaldesa está la pavimentación de 30 kilómetros de la ruta I-655, vía utilizada por los habitantes de Primavera para trasladarse hacia Porvenir por motivos médicos, trámites y otros servicios. Según explicó Fernández, el diseño de pavimentación se encuentra aprobado desde diciembre de 2024, por lo que actualmente se requiere la asignación de recursos por parte del Ministerio de Obras Públicas para avanzar en la iniciativa.

En materia de conectividad, la jefa comunal también destacó la necesidad de contar con un subsidio aéreo que permita conectar Punta Arenas con Cerro Sombrero, además de mejorar la conectividad digital en distintos sectores de Tierra del Fuego. En este último punto, señaló que existen zonas rurales y puntos de la ruta internacional CH-257 donde se requiere fortalecer la cobertura, considerando la importancia que tienen las comunicaciones para las comunidades y actividades productivas de la provincia.

Otro de los temas abordados en Patagonia Rural fue el avance del proyecto para construir una posta de salud en Cerro Sombrero. Fernández señaló que el Gobierno Regional incrementó durante febrero los recursos destinados al diseño de la iniciativa, trabajo que está siendo desarrollado técnicamente por el Servicio de Salud y que, según sus proyecciones, podría entrar a proceso de licitación durante agosto.

La entrevista también permitió revisar el desarrollo comunitario y productivo de Primavera, incluyendo el reciente acceso de 49 familias a sus viviendas y el vínculo de la municipalidad con el sector ganadero. En Patagonia Rural, la alcaldesa destacó la importancia de fortalecer la participación comunitaria y generar nuevas oportunidades de desarrollo para una comuna marcada por su actividad rural y por la historia de Cerro Sombrero.





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