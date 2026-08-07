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7 de agosto de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME SE REÚNE CON LA SUBSECRETARIA DE SALUD PARA ABORDAR LA CRISIS DE SALUD MENTAL Y NECESIDADES DEL SISTEMA DE SALUD EN MAGALLANES

Durante el encuentro, la autoridad ministerial señaló que el Ministerio de Salud está al tanto de la situación en Magallanes y que, desde marzo de este año, se impulsan medidas coordinadas para enfrentar estos desafíos.

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Con el objetivo de avanzar en soluciones concretas para la región, el diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme, sostuvo una reunión de trabajo con la Subsecretaria de Salud, junto a la Jefa de la División de Prevención y Control de Enfermedades y su equipo técnico, instancia en la que se analizaron las principales necesidades que enfrenta la red asistencial regional, poniendo especial énfasis en los requerimientos planteados por la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) Magallanes y en la creciente crisis de salud mental que afecta a la región, especialmente en jóvenes.

Durante el encuentro, la autoridad ministerial señaló que el Ministerio de Salud está al tanto de la situación en Magallanes y que, desde marzo de este año, se impulsan medidas coordinadas para enfrentar estos desafíos. Entre ellas, destaca la capacitación de equipos de salud para la identificación preventiva de conductas de riesgo en salud mental.

En la reunión, el parlamentario también presentó a la Subsecretaria el programa de salud mental implementado por el Gobierno Regional Metropolitano, destacándolo como una experiencia que podría adaptarse y replicarse en Magallanes para fortalecer la prevención, el tratamiento y el acompañamiento de quienes enfrentan problemas de salud mental. La Subsecretaria valoró la propuesta y comprometió evaluar su factibilidad, así como establecer contacto con el Gobernador Regional de Magallanes para analizar la posibilidad de impulsar una iniciativa similar en la región.

Al término de la reunión, el diputado Riquelme valoró la disposición al diálogo de la autoridad sanitaria y destacó la importancia de avanzar en soluciones concretas para una región que presenta indicadores particularmente preocupantes en materia de salud mental.

Finalmente, el parlamentario informó que, a fines de agosto, sostendrá una reunión con la Ministra de Salud para abordar una agenda más amplia de temas estratégicos para Magallanes, entre ellos el futuro convenio de programación entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional, con el propósito de analizar su viabilidad y acelerar las inversiones necesarias para fortalecer la infraestructura y la atención de salud en la región.

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