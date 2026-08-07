CORE ARECHETA ARREMETE CONTRA EL MOP: CUESTIONA MILLONARIO PERJUICIO EN HUERTOS FAMILIARES Y ACUSA IMPROVISACIÓN POR EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES

Una serie de cuestionamientos al funcionamiento del Fondo de Medios, al tratamiento comunicacional de investigaciones judiciales y a la gestión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) formuló el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta durante su participación, la mañana de este viernes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Uno de los primeros temas abordados fue la reciente aprobación del Fondo de Medios por parte del Consejo Regional. Arecheta, quien integró la comisión evaluadora, sostuvo que la experiencia dejó en evidencia vacíos normativos que, a su juicio, deben corregirse para evitar que un mismo medio concentre múltiples adjudicaciones.

"Hay varias cosas que corregir en el Fondo de Medios y un par de situaciones que yo diría que son bastante impresentables. Hubo un medio de comunicación que presentó nueve postulaciones y se adjudicó cuatro. Yo le busqué y le rebusqué a las bases, a la ley, la posibilidad de que esto no ocurra y finalmente no hay. Hay un vacío legal y ahí hay un mea culpa de los consejeros, porque nosotros aprobamos esas bases. (...) No son ilegales, pero son injustas porque hay medios que se esfuerzan mucho que quedan fuera. El espíritu de la norma no es ese, entonces tenemos que corregir esto. Yo me comprometo a hacerlo cuando vuelvan las bases al Consejo."

El consejero agregó que también existe una deuda respecto de la difusión del concurso hacia medios comunitarios y localidades apartadas de la región.

"Debiese estar más difundido incluso a localidades rurales, a la gente que anda haciendo patria en nuestra extensa región. Yo creo que ellos debiesen ser los principales beneficiarios. No veo tantas radios comunitarias en las postulaciones y me da la impresión de que tampoco ha habido suficiente difusión para que estos pequeños medios puedan acceder."

Durante la conversación también analizó la relación entre política y medios de comunicación, planteando la necesidad de revisar la legislación vigente para evitar conflictos de interés.

"Los políticos no deberían tener control ni directo ni indirecto de medios de comunicación. Me parece que en comunidades pequeñas como la nuestra eso genera problemas. Los medios hoy enfrentan dificultades económicas porque el avisaje se está yendo a otras plataformas y ahí entra la tentación de mezclar la política con el financiamiento de los medios. Creo que es una discusión que nuestro país tiene que dar."

Diferencias en investigaciones judiciales

Otro de los puntos centrales fue el desarrollo de investigaciones que involucran a distintas autoridades regionales. Arecheta manifestó preocupación por lo que considera diferencias en la forma en que el Ministerio Público comunica sus diligencias.

"Yo tengo temor de que la Fiscalía pudiese estar teniendo un sesgo político en la forma de comunicar las investigaciones. Digo temor porque no tengo la certeza, pero hay situaciones que me llaman la atención. Me parece súper bien que al senador Kusanovic se le esté investigando y que las medidas intrusivas se comuniquen públicamente. Lo mismo respecto al diputado Alejandro Riquelme. Lo que uno esperaría es que este tratamiento comunicacional sea el mismo tratándose del gobernador Flies y eso es lo que uno no ve."

En esa línea, afirmó que solicitó antecedentes en el marco de una causa judicial relacionada con el gobernador regional.

"Yo solicité al Ministerio Público, a través del tribunal, que informara en qué calidad está el señor Flies y respondió que está en calidad de imputado. Lo único que uno pide es que se actúe con la misma vara. Me parece bien la vara que se usa para el senador Kusanovic, pero no se está usando con el gobernador Flies y eso a mí me parece preocupante."

Asimismo, cuestionó la utilización de acciones judiciales en el ámbito político, haciendo referencia a querellas presentadas contra consejeros regionales.

"La instrumentalización del sistema judicial yo creo que la hizo el señor Flies, porque ya hay varios consejeros sobreseídos y tiene que pagar un millón de pesos a cada uno de ellos, más quinientos mil pesos por la apelación. Si hay instrumentalización, se está viendo y hay resoluciones judiciales que han hecho al señor Flies pagar más de una vez por lo que hizo."

Críticas al MOP por Huertos Familiares

Respecto de la situación de los trabajos en Huertos Familiares, en Puerto Natales, Arecheta calificó como grave el perjuicio económico denunciado y llamó a establecer responsabilidades administrativas.

"Lo que vimos en Huertos Familiares es impresentable y es grave. Básicamente hay un perjuicio patrimonial para el Estado de diez mil millones de pesos. Había una división del Ministerio de Obras Públicas arreglando el camino y venía otra división atrás rompiendo el camino. Era una cuestión absurda."

El consejero sostuvo que espera sanciones si se acreditan responsabilidades.

"Necesitamos responsabilidades. Acá alguien que toma una mala decisión que cuesta diez mil millones de pesos, si no está preso, por lo menos tiene que estar fuera del servicio. Eso es un mínimo. Yo escuché al seremi Marusic y no veo ese ánimo. Me preocupa porque muchas de las cosas que la ciudadanía resiente hoy día es la falta de responsabilidad y de justicia."

Aeródromo de Puerto Natales

En la parte final de la entrevista, Arecheta criticó la forma en que el Ministerio de Obras Públicas ha abordado la intervención de la pista del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, asegurando que la principal dificultad ha sido la falta de fundamentos técnicos públicos antes de anunciar la medida.

"Yo creo que con el aeródromo de Puerto Natales lo que hemos visto es improvisación, falta de seriedad y falta de profesionalismo en el trabajo del Ministerio de Obras Públicas. Una decisión de esta naturaleza, que puede afectar a tantas familias porque el sustento de Puerto Natales en el verano es el turismo, tiene que ser una decisión fundada. Esto se anunció hace casi un mes y todavía no aparecía el informe técnico que justificara que esa era la única manera de hacerlo."

También cuestionó que inicialmente se hiciera referencia a un documento elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción.

"No se puede trabajar así. Un seremi no puede estar tomando decisiones basado en documentos aportados por una entidad gremial. Eso genera un montón de especulaciones. Los natalinos tienen todo el derecho a estar furiosos porque la actividad productiva más importante de la provincia se va a ver afectada y la forma en que se comunicó esto produjo una crisis política completamente evitable."

Finalmente, insistió en que, más allá de la solución técnica que corresponda adoptar, el problema ha sido el manejo administrativo y comunicacional del proceso.

"No soy experto en pavimentos y no voy a inventar una opinión técnica. Lo que sí sé es que la forma en que se hizo esto es pésima. Hay órganos de la Administración del Estado que están obligados a fundamentar y motivar sus decisiones. Uno no puede anunciar una medida de esta magnitud y recién un mes después comenzar a presentar informes para justificarla."



