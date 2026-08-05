PATRULLAJE PREVENTIVO DE SECCIÓN CENTAURO TERMINA CON DOS DETENIDOS POR PORTE DE MARIHUANA EN PUNTA ARENAS

La noche del martes 4 de agosto, cerca de las 20:00 horas, personal de la Sección Centauro de Carabineros de Punta Arenas detuvo a dos personas por el delito de microtráfico de drogas, luego de un procedimiento realizado durante patrullajes preventivos en la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Manantiales y Salesianos, donde los funcionarios fiscalizaron un vehículo. Durante el control, los efectivos observaron que el conductor lanzó hacia el asiento trasero una bolsa de nylon con diversas especies, mientras que el copiloto ocultó entre sus vestimentas varios envoltorios de color blanco, actitud que motivó una revisión más exhaustiva.

Tras la inspección, Carabineros estableció que la bolsa contenía distintos envoltorios con una sustancia que posteriormente fue sometida a prueba de campo por personal especializado del OS7. El análisis arrojó resultado positivo para marihuana elaborada. De igual forma, los envoltorios que portaba uno de los ocupantes también contenían la misma droga.

Ante estos antecedentes, ambos individuos fueron detenidos por el delito de microtráfico de drogas y puestos a disposición del Ministerio Público.

Los imputados pasaron a control de detención durante la jornada de este miércoles 5 de agosto, instancia en la que se efectuó el respectivo control judicial conforme a la investigación que lleva adelante la Fiscalía.