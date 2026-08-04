“EDUCAR PARA COMPRENDER”: MAGALLANES SERÁ SEDE DE UN CONGRESO NACIONAL SOBRE INCLUSIÓN, NEURODIVERSIDAD Y ESTRATEGIAS PARA EL AULA, LEY TEA

Este jueves 06 de agosto, el Colegio de Profesoras y Profesores Regional Magallanes A.G. realizará el Congreso Nacional “Educar para Comprender”: Inclusión, Neurodiversidad y Estrategias para el Aula, una jornada académica que reunirá a destacados expositores y experiencias pedagógicas con el propósito de fortalecer el trabajo de quienes día a día enseñan en las salas de clases.



Alicia Aguilante V. Presidenta Regional Magallanes del Colegio de Profesoras y Profesores A.G., explica que esta iniciativa tiene una historia especial.



“Este Congreso nació hace varios años desde las propias bases del Profesorado. Cuando aún era Presidenta Comunal Punta Arenas, en reuniones con Delegados surgió la inquietud de que existían muchas capacitaciones dirigidas a especialistas del Programa de Integración Escolar (PIE), pero muy pocas instancias pensadas para las/los Docentes de aula, quienes diariamente trabajan con estudiantes con distintas necesidades educativas. Esa idea permaneció durante años y hoy, finalmente, logramos hacerla realidad”.



Puedo destacar que la materialización del Congreso ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre diversas Instituciones.



“Quiero agradecer a la Universidad de Magallanes, al Departamento Provincial de Educación, a la Seremi de Educación, al SLEP Magallanes, Caja Los Andes y dos Dirigentes Nacionales, las que aportarán desde su experiencia una como Directora de un Establecimiento y la otra desde su trabajo en una Escuela Rural, gracias por creer en este proyecto y colaborar para que esta iniciativa pueda desarrollarse. Cuando distintas Instituciones trabajan con un objetivo común, quienes se benefician son nuestras/os Docentes y, por supuesto, nuestras/os estudiantes”.



El encuentro se desarrollará en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes y contará con modalidad presencial y transmisión vía streaming, permitiendo la participación de Docentes de toda la Región y del país.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con inclusión, neurodiversidad, estrategias pedagógicas y experiencias exitosas de Establecimientos Educacionales, buscando entregar herramientas concretas para el trabajo en el aula.



“Este Congreso ha sido preparado con mucho cariño y compromiso pensando en nuestras/os Colegas. Queremos que sea un espacio para aprender, compartir experiencias y fortalecer una Educación más inclusiva. Invito a todas y todos los Docentes a acompañarnos, ya sea de manera presencial o a través de la transmisión online”.



Congreso Nacional “Educar para Comprender”: Inclusión Neurodiversidad y Estrategias para el Aula”. Ley TEA







