CONAF CAPACITA A PROFESORES DE PORVENIR EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Preparando el terreno para la próxima temporada 2026-2027, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes continúa realizando diversas actividades enmarcadas en crear conciencia sobre la importancia de prevenir riesgos de incendios forestales en el territorio.

Es así como en Porvenir, ya se realizó la segunda jornada de capacitación en educación ambiental sistemática e incendios forestales a profesores de la Escuela Bernardo O´Higgins Riquelme y del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de la comuna.

En este segundo taller, se abordaron, en la primera parte, temáticas relacionadas a conservación y áreas protegidas de la región, las cuales estuvieron a cargo de la profesional del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF, Irene Ramírez; mientras que en la segunda parte, dirigida por la asistente de prevención de CONAF en Tierra del Fuego, Fabiola Carrasco, se abordaron técnicas de manejo del fuego y espacios de autoprotección.

El tercer y último taller de esta capacitación docente se realizará a fines de julio, cuando los establecimientos retornen de las vacaciones de invierno.

Tras finalizar la temporada 2025-2026 y la desmovilización gradual de las brigadas que operan en distintos puntos del territorio, CONAF despliega un plan de trabajo en materia de prevención que busca relevar la importancia de la educación formal en esta materia.