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12 de agosto de 2026

SEREMI DE JUSTICIA CONSOLIDA VÍNCULO DE TRABAJO CON CARTERA DE BIENES NACIONALES

El objetivo de esta reunión, solicitada por la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fue dar a conocer a la autoridad regional de Bienes Nacionales los requerimientos que la institución forense sustenta en la región referentes a espacios para poder considerar una ampliación de su sede regional, ya sea a través de su renovación o de una ampliación propiamente tal, entre otras iniciativas.

REUNIÓN SML Y BIENES NACIONALES2

​ Esta semana, el seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández Jofré, acompañado del director regional del Servicio Médico Legal (SML), René Castro Cid, sostuvo una primera reunión de trabajo con la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, con la finalidad de revisar iniciativas que permitan potenciar las actuales condiciones de asentamiento de que dispone aquel servicio dependiente del Ministerio de Justicia en la Región de Magallanes.

El objetivo de esta reunión, solicitada por la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fue dar a conocer a la autoridad regional de Bienes Nacionales los requerimientos que la institución forense sustenta en la región referentes a espacios para poder considerar una ampliación de su sede regional, ya sea a través de su renovación o de una ampliación propiamente tal, entre otras iniciativas.

Al respecto, el seremi Cristóbal Fernández valoró la excelente disposición de la titular de Bienes Nacionales en el sentido de disponer de sus buenos oficios para explorar diversas alternativas vinculadas al fortalecimiento y mejor disposición de los espacios donde se emplaza el SML en la zona, entre ellas también la necesidad de implementar una Unidad Básica Forense en Cabo de Hornos. Todo ello, de la mano con un permanente mejoramiento de su quehacer institucional y capacidades a nivel regional.

A su vez, Lorena Díaz, seremi de Bienes Nacionales, manifestó que “uno de los ejes de la gestión que tuvo especial énfasis durante la última cuenta pública de nuestra ministra Catalina Parot, fue la disposición de suelo fiscal para proyectos de tipo social. En este sentido, agradecemos la visita del Seremi de Justicia y director del Servicio Médico Legal, ya que trabajamos de manera intersectorial, haciendo todos los esfuerzos que están en nuestras manos para fortalecer el funcionamiento de sus sedes forenses, con deseo de marcar hitos regionales bajo la gestión del presidente José Antonio Kast, en pro de una mejor justicia y sus procedimientos ligados a la salud pública”.

Por su parte, el director regional del SML, Dr. René Castro Cid, resaltó que se pudiera realizar una revisión de su situación por parte de la cartera de Bienes Nacionales: “la seremi se comprometió a revisar este requerimiento y ver la posibilidad de evaluar algún terreno que nos permita concretar este proyecto (ampliar el espacio de su sede regional), que permitiría también aumentar la capacidad de funcionamiento de nuestro servicio, por supuesto, para beneficio de la comunidad de la región de Magallanes y la Antártica Chilena”.

Cabe mencionar que en su reciente cuenta pública, la delegada presidencial regional, Ericka Farías, enfatizó entre los compromisos de su periodo -en el ámbito de Justicia- consolidar la ampliación de la sede regional del SML, así como también el proyecto de unidad básica forense en Williams. El seremi Fernández concluyó los alcances en materia de gestión que tienen las referidas iniciativas, en el sentido de aumentar la capacidad de funcionamiento del servicio a nivel regional y, en particular, en la provincia de Antártica. Todo ello vinculado a un trabajo sostenido y de largo aliento que lleva aparejados diversos avances en materia de cobertura, peritajes y equipamiento.

Como entidad pública dependiente del Ministerio de Justicia, el objetivo del SML es asesorar técnica y científicamente al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia del país, en materias médico-legales, ciencias forenses y otras propias de su ámbito, desarrollando además investigación científica, docencia y extensión vinculados a estas temáticas.

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