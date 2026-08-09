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9 de agosto de 2026

HOSPITAL DE PUERTO NATALES CONMEMORA OCHO AÑOS DEL PROGRAMA TELEACV

​La estrategia de telemedicina conecta desde 2018 al Servicio de Urgencia del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos con neurólogos especialistas del Hospital Clínico Magallanes para la evaluación de pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular.

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El programa TeleACV cumplió ocho años de funcionamiento en Puerto Natales. Durante la conmemoración se desarrollaron actividades de capacitación clínica y educación comunitaria orientadas al reconocimiento y atención oportuna de los accidentes cerebrovasculares (ACV).

En el ámbito asistencial, se realizó la capacitación anual sobre el “Código ACV”, dirigida a médicos del Servicio de Urgencia y al equipo SAMU. La instancia permitió reforzar la coordinación de los equipos desde la atención prehospitalaria hasta el ingreso de los pacientes al recinto hospitalario.

También se efectuó una jornada del programa ACtiVados en la Oficina Provincial de CONAF Última Esperanza, destinada a entregar herramientas para reconocer los principales signos de un ACV y conocer cómo actuar frente a una emergencia. Las actividades estuvieron a cargo del neurólogo del Hospital Clínico Magallanes, Dr. Javier Gaete, y del referente local de TeleACV, Dr. Luis Cáceres.

La agenda finalizó con una ceremonia que reunió a representantes de la comunidad, equipos de salud y estudiantes de cuarto medio de la especialidad de Turismo del Liceo Politécnico de Puerto Natales. En la oportunidad, la directora (s) del hospital, Paula Vásquez Leiva, destacó la continuidad del programa y la importancia de fortalecer la atención especializada y la educación de la comunidad.


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