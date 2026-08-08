8 de agosto de 2026
JOVEN INFLUENCER MAGALLÁNICO BUSCA CUMPLIR SU SUEÑO DE ENTREVISTAR A KIDD VOODOO
Maxiibommm, creador de contenido de la Región de Magallanes, inició una campaña en redes sociales para lograr contactar al cantante chileno y realizar una entrevista.
El joven creador de contenido magallánico conocido en redes sociales como @maxiibommm busca cumplir un nuevo objetivo: entrevistar al cantante chileno Kidd Voodoo. Para conseguirlo, pidió a sus seguidores que lo ayuden a hacerle llegar la invitación al artista a través de redes sociales.
Maxiibommm se hizo conocido durante el Festival de Viña del Mar, donde comenzó a compartir registros junto a distintas figuras del espectáculo y posteriormente les puso nota según la experiencia que tuvo al conocerlos. La dinámica se viralizó en redes sociales y lo llevó incluso a participar en televisión.
Desde entonces, el creador ha continuado generando contenido y realizando entrevistas. Entre sus encuentros recientes se encuentra una conversación con Los Bunkers antes de su presentación en Punta Arenas, además de registros con otros artistas y humoristas.
Ahora, su objetivo es conversar con Kidd Voodoo, quien durante este año lanzó su álbum “Euforia” y ha continuado desarrollando colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.
A través de sus redes sociales, Maxiibommm pidió a sus seguidores que etiqueten a Kidd Voodoo para ayudarlo a concretar el encuentro. “Ayúdenme a cumplir este sueño, conocer y hacerle una entrevista”, señaló en su publicación.
CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA QUE EXALCALDESA ANTONIETA OYARZO NO TENDRÁ MEDIDAS CAUTELARES EN INVESTIGACIÓN
El tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado contra la resolución que había desestimado la imposición de cautelares a la exalcaldesa de Puerto Natales, investigada por presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud.
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