JOVEN INFLUENCER MAGALLÁNICO BUSCA CUMPLIR SU SUEÑO DE ENTREVISTAR A KIDD VOODOO

El joven creador de contenido magallánico conocido en redes sociales como @maxiibommm busca cumplir un nuevo objetivo: entrevistar al cantante chileno Kidd Voodoo. Para conseguirlo, pidió a sus seguidores que lo ayuden a hacerle llegar la invitación al artista a través de redes sociales.

Maxiibommm se hizo conocido durante el Festival de Viña del Mar, donde comenzó a compartir registros junto a distintas figuras del espectáculo y posteriormente les puso nota según la experiencia que tuvo al conocerlos. La dinámica se viralizó en redes sociales y lo llevó incluso a participar en televisión.

Desde entonces, el creador ha continuado generando contenido y realizando entrevistas. Entre sus encuentros recientes se encuentra una conversación con Los Bunkers antes de su presentación en Punta Arenas, además de registros con otros artistas y humoristas.

Ahora, su objetivo es conversar con Kidd Voodoo, quien durante este año lanzó su álbum “Euforia” y ha continuado desarrollando colaboraciones con artistas nacionales e internacionales.

A través de sus redes sociales, Maxiibommm pidió a sus seguidores que etiqueten a Kidd Voodoo para ayudarlo a concretar el encuentro. “Ayúdenme a cumplir este sueño, conocer y hacerle una entrevista”, señaló en su publicación.