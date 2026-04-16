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16 de abril de 2026

EL TENIMESISTA MAGALLÁNICO SALVADOR VALLE MENA REPRESENTARÁ A CHILE EN EL CIRCUITO MUNDIAL PARA ITTF 2026

​El joven deportista, actual número 18 del ranking mundial, competirá en las próximas fechas internacionales en Santiago y Sao Paulo.

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El deporte regional celebra un nuevo hito internacional. Salvador Valle Mena, destacado exponente del Tenis de Mesa Speed Ball y estudiante del Liceo San José, ha confirmado su participación en las próximas dos estaciones del prestigioso Circuito Mundial Para ITTF, que se llevarán a cabo en las ciudades de Santiago (Chile) y Sao Paulo (Brasil) durante la presente temporada 2026.

Valle Mena, quien actualmente ostenta la posición #18 del ranking mundial en su categoría, se consolida como una de las promesas más sólidas del para-tenis de mesa nacional. Además de su éxito deportivo, Salvador desempeña un rol de liderazgo juvenil como Vicepresidente del Centro de Alumnos (CAA) de su casa de estudios, el Liceo San José.

"Vamos Salvador, ¡con todo!", es el mensaje que resuena en la comunidad deportiva, que ha seguido de cerca la evolución del joven tenimesista. Este avance en su carrera ha sido posible gracias al esfuerzo constante y al apoyo de colaboradores clave como Medi Lab Punta Arenas, Midek y cumpleventos punta arenas, quienes han brindado un respaldo fundamental en el acompañamiento del deportista en este ciclo competitivo.

La participación de Salvador en el circuito mundial posiciona a la región de Magallanes en el mapa del deporte de alto rendimiento internacional, contando con el apoyo de la Federación Chilena de Tenis de Mesa (Fechiteme) y el Instituto Nacional de Deportes (IND).

Se espera que las actuaciones en Santiago y Sao Paulo permitan a Valle Mena seguir escalando posiciones en el ranking mundial ITTF, con la mirada puesta en los próximos desafíos globales del para-atletismo.

Sobre Salvador Valle Mena

Es tenimesista de alto rendimiento representante de Magallanes, miembro del club Tenis De Mesa Speed Ball y líder estudiantil en el Liceo San José de Punta Arenas. Actualmente es uno de los mejores 20 jugadores del mundo en el ranking Para ITTF.
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