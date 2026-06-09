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9 de junio de 2026

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE PUNTA ARENAS

​El tradicional certamen comunal se disputará el próximo 28 de junio en las modalidades de arranque y envión, y espera la participación de 60 deportistas locales.

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Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el IV Campeonato Municipal de Levantamiento de Pesas, tradicional competencia que busca reunir a los principales exponentes de la disciplina en la comuna y fortalecer el desarrollo de este deporte en la región.

El torneo, organizado por la Fundación Municipal de Deportes, se realizará el domingo 28 de junio y espera la participación de 60 deportistas, tanto hombres como mujeres, en las categorías de arranque y envión.

Durante el lanzamiento de las inscripciones, el director ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó la relevancia que ha adquirido el certamen dentro del calendario deportivo comunal. Asimismo, señaló que competir bajo estándares federados evita la necesidad de viajar a otras ciudades del país para validar las marcas obtenidas. "Lo que nos tiene muy contentos es que el atleta que haga sus marcas en Punta Arenas va a poder puntuar en el ranking nacional, lo cual siempre es relevante, porque si no se realiza este campeonato, los chicos tienen que viajar a otras ciudades del país para poder registrar y validar sus marcas", señaló.

Mansilla también destacó el crecimiento que ha experimentado la disciplina gracias al trabajo impulsado por la Municipalidad y la Fundación Municipal de Deportes. "Comenzamos la primera versión con cerca de 20 competidores y hoy esperamos alrededor de 60, lo que obviamente nos llena de orgullo, porque la Municipalidad de Punta Arenas actualmente es el principal sostenedor del levantamiento de pesas, ya que este deporte no recibe apoyo de otras instituciones públicas", afirmó.

Por su parte, el técnico federado de levantamiento de pesas, José Mayorga, destacó que este tipo de instancias son fundamentales y recordó las dos modalidades en competencia. "Las modalidades son arranque y envión, ambas correspondientes al levantamiento olímpico. El arranque consiste en levantar la barra desde el suelo hasta sobre la cabeza, con los brazos extendidos, en un solo movimiento y con una toma amplia. El envión se compone de dos etapas, la cargada al pecho y el impulso por encima de la cabeza", explicó.

Las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas hasta el 22 de junio. Los interesados deberán completar el proceso mediante correo electrónico, enviando la documentación requerida a [email protected].

Las bases de la competencia están disponibles en las redes sociales de la Fundación Municipal de Deportes y en el sitio web de la Fundación, www.fundepuq.cl. El evento contará, además, con entrada liberada para todo público.
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